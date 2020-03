Boligejere med afdragsfrihed har fået den helt store gevinst

Det er over 3.000 kr. billigere hver måned at have et flekslån på 1 mio. kr., end da fleksrenten toppede.

Renterne på de mest populære flekslån er faldet fra knap 6 pct. til nu negativ rente. F1-lånet blev introduceret i 1997, mens F3 og F5 kom lidt senere. Men trods nogle relativt store udsving har renten kun kendt en vej i de over 20 år, og det er nedad. Størst gevinst af den gyldne periode har boligejere og virksomheder med afdragsfrie lån. I dag er det over 3.000 kr. billigere hver måned at have et afdragsfrit flekslån i forhold til den periode, hvor renterne toppede. Det gjorde den i 2001. Da var den månedlige ydelse efter skat på 3.915 kr. for hver million kr., man lånte. Renten var 5,58 pct. I dag skal man med en rente på -0,27 pct. blot betale 655 kr. om måneden. Det er et fald på hele 3.260 kr. Samme historie kan fortælles om F5-lånet. Her er faldet fra top til bund i renten hele 3.325 kr. om måneden for den afdragsfrie ydelse. Det er en forskel på næsten 40.000 kr. om året efter skat. Over en 5-årig periode løber det op i 200.000 kr. efter skat. »Hvis man betaler topskat i dag – med en marginal skatteprocent på 56,5 pct., skal der tjenes lidt mere end 90.000 kr. ekstra om året, før man kan dække forskellen på 40.000 kr.,« konstaterer cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig. Læs også Her er boligejerne, der nu tjener på at låne penge Forskellene er ikke så udtalte, når der er tale om lån med afdrag. Det skyldes naturligt nok, at afdraget stiger, når renten falder. Det betyder, at boligejerne sparer mere op til sig selv. Den højeste rente set på en F1-auktion er fra 2001, hvor den landede på 5,61 pct. En sådan rente ville i dag give en månedlig ydelse efter skat på 4.910 kr. mod 3.455 kr. i dag for hver lånte million. Den historiske gennemsnitlige F1-rente er på 2,38 pct. Relaterede Artikler Forskellen mellem flekslån og lån med fast rente smuldrer

