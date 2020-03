Pensionsselskaberne opfordrer kunderne til at holde fast trods tabet af en stor del af afkastet siden begyndelsen af 2019.

Pensionsselskaberne får i øjeblikket mange bekymrede opringninger fra kunder, der ser afkast for hundredtusindvis af kroner forsvinde fra deres pensionsopsparing.

Er man kunde i et såkaldte markedsrenteprodukt, og har valgt en høj risiko med mange aktier, er sidste års afkast stort set tabt hos store pensionsselskaber som Velliv og PFA Pension. Torsdag i sidste uge lå årets tab blot 1-2 pct. under sidste års rekordafkast på 19 pct. Og mandag fortsatte de europæiske og amerikanske aktier nedad og skar endnu mere af det samlede afkast.

Ingen tør sige, hvor bunden er, men selskaberne opfordrer kunderne til at holde fast i deres risikostrategi frem for at ændre den og vælge en lavere risiko.

Markedsrente

Siden finanskrisen i 2008 har en meget stor del af danskerne fået ændret deres pensionsopsparinger til opsparing i markedsrente. Nogle har valgt det selv, mens andre er blevet flyttet over, fordi de sparer op i et arbejdsmarkedspensionsselskab.

Markedsrente Et markedsrenteprodukt er et pensionsprodukt hvor de investerede midler og opsparingens forrentning som udgangspunkt vil følge afkastet, som selskabets er i stand til at opnå på de finansielle markeder. Inden for denne produkttype findes der forskellige investeringsstrategier, der kan tilpasses kundens behov i forhold til ønsket risikoprofil og antal år til pension. Kilde: pensionsordbogen.dk

De får hele gevinsten ind på deres konto, når det går godt.

Men de betaler også hele regningen, når markederne som nu styrtdykker.

De fleste sparer op i såkaldte livscyklusprodukter, hvor risikoen - typisk andelen af aktier - falder, i takt med at opspareren nærmer sig sin pensionsalder.

Da det er aktiemarkederne, der fører an i dykket, er det da også dem med høj risiko og lang tid til pension, der må tage de største tab. Torsdag i sidste uge var årets tab på 17,4-18,1 pct. til den type kunder i PFA Pension og Velliv.

En kunde med middel risiko og 20 år til pension havde torsdag tabt 13,2 pct. i Velliv. Det svarer til, at en opsparing på 2 mio. kr. nu har mistet 264.000 kr. i værdi.

Danica Pension var en af de absolutte topscorere målt på afkast i 2019 bl.a. pga. en høj aktieandel. Danica vil dog kun oplyse afkastet på månedsbasis. Dermed kan man ikke se, hvad de kraftige fald i marts har betydet for afkastet.

Overnaturligt

Rådet fra pensionskasserne til de fleste bekymrede pensionskunder er lige nu at lukke øjnene og holde fast i deres prioriteringer.

»Vi anbefaler som udgangspunkt vores kunder, at de holder sig i ro, når det kommer til deres pensionsopsparing. Vi forstår til fulde, at de store fald på aktiemarkederne kan skabe utryghed blandt pensionsopsparere, men det er vigtigt at huske, at pension er langsigtet,« siger Danica Pensions investeringsdirektør, Poul Kobberup.

Han siger, at det lige nu er for tidligt at vurdere, hvad udviklingen kommer til at betyde for kundernes fremtidige økonomi.

Kunder med mange år til pension kan tage det rimeligt roligt. De har mange år til at genvinde det tabte, siger den uafhængige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Situationen er hårdest for dem med få år til pension eller dem, der allerede er pensionerede. Her er det negative afkast mindre, men der er ikke mange år til at tjene pengene ind igen.

Medmindre markederne igen steger så kraftigt, at afkastet for 2020 bliver positivt, må pensionisterne vente lavere udbetalinger fra pensionen næste år.

Nikolaj Holdt Mikkelsen minder om, at man stadig har lang horisont, hvis man som pensionskunde har 5-10 år tilbage på arbejdsmarkedet.

»Hvis ratepensionen skal udbetales over 15-20 år, har selv den 60-årige altså stadig en lang investeringshorisont, hvor kurserne kan nå at rette sig,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Bunden

Mandag gjorde en omfattende hjælpepakke fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i første omgang intet for at hjælpe på investorernes tillid på trods af løfter om en koordineret indsats sammen med centralbanker over resten af verden.

Europæiske aktier lå over det meste af dagen til fald på 4-6 pct., mens amerikanske aktier selv efter en handelspause var 5-7 pct. nede midt på eftermiddagen dansk tid.

Ingen af pensionsselskaberne tør i dag give et bud på, hvor langt aktiemarkedet skal ned, før udviklingen vender.

Såvel pensionsselskaberne som investeringseksperter har de sidste mange år advaret om, at man som pensionsopsparer skulle indstille sig på et lavere afkast.

Det er dog ikke sket. Kunder med middel risiko og 20-30 år til pension har i PFA’s profil C fra 2015 til 2019 haft et gennemsnitligt årligt afkast på 8,16 pct mod de 4-5 pct., som selskaberne har talt om.

Pensionsøkonom i PFA Pension Carsten Holdum siger, at branchen havde håbet, at det overnaturligt høje afkast ville blive erstattet af lave positive afkast i nogle år. I stedet var PFA’s profil C torsdag i sidste uge faldet med 13,8 pct.