Nu rammer corona-krisen boligsalget

Det er ikke usandsynligt, at fremvisninger og salgsvurderinger af boliger vil foregå digitalt i de kommende uger.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Hvis din ejendomsmægler ikke vil give hånd længere, er det ikke på grund af dårlig opdragelse.

Men det er blot en beskeden konsekvens af Corona-udbruddet. Langt mere bekymrende er det, at salget af boliger kan blive ramt.

»Vi kan endnu ikke se noget i salgstallene, men det er da forventeligt at aktiviteten kommer til at bremse op i en periode. Jeg har naturligvis ikke noget bud på, hvor længe og hvor hård opbremsningen bliver,« siger kommunikationschef i EDC, Jan Nordmann med tilføjelsen:

»Vi forsøger at hænge i, så godt vi kan.«

Hos Boligsiden.dk, der registrerer alle bolighandler, forudser man en urolig periode.

»Når Danmark lukker ned, og alle danskere så vidt muligt holder sig indenfor, går aktiviteten på boligmarkedet selvsagt også ned i tempo,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Vi opfordrer alle til at udvise tålmodighed, hvis de er midt i en bolighandel. Peter J. Mattsen, adm. direktør, Nybolig

Ejendomsmæglerne har indført skærpede regler for kundekontakt.

Hos Nybolig holder man igen med fysiske møder, meddeler direktør Peter J. Mattsen. I stedet betjenes kunderne via telefon og mails.

»Selvom en bolighandel er vigtig, er det afgørende, at vi fokuserer alle kræfter på at undgå, at smitten spredes. Vi opfordrer alle til at udvise tålmodighed, hvis de er midt i en bolighandel,« fastslår Peter J. Mattsen.

Han vil ikke udelukke, at kundemøder vil blive aflyst de næste 14 dage. Sker det, kan man kontakte sin mægler via mail eller telefon,

»Vi fortsætter med at betjene vores kunder, så godt vi kan, det bliver blot under nogle anderledes vilkår,« fastslår Peter J. Mattsen.

EDC har indført en lang række forholdsregler for at undgå smittespredning af coronavirus.

»Hvis vi afholder åbent hus skal man tilmelde sig, så vi på forhånd ved, hvor mange der kommer. Kommer der flere, får de på forhånd besked om at komme i ”time-slots”, så vi ikke går rundt i huset/lejligheden i samlet flok,« siger Jan Nordmann.

Vi har kontaktet alle sælgere for at høre, om nogen har specielle forhold, der gør, at vi i en periode ikke kan vise deres ejendom frem. Jan Nordmann, kommunikationschef, EDC

Alle EDCs mæglere har håndsprit med, som skal anvendes inden fremvisningen, og de giver heller ikke hånd. Ejendomsmæglerkæden har efter coronaudbruddet kontaktet alle sine kunder.

»Vi har kontaktet alle sælgere for at høre, om nogen har specielle forhold, der gør, at vi i en periode ikke kan vise deres ejendom frem. Og er der nogen, der bare ikke ønsker fremvisninger, respekterer vi naturligvis dette,« fastslår Jan Nordmann.

Hvis kunderne er med på den, og det er teknisk muligt, arrangerer EDC både fremvisninger og salgsvurderinger via FaceTime, Skype eller andre digitale kanaler.

Hos Home har man også taget en række forholdsregler. Som hos konkurrenterne kan man fortsat få en salgsvurdering. Hvis det er muligt, kan det nu også ske via et videoopkald på mobilen eller computeren.

Samme fremgangsmåde gør sig gældende ved fremvisning. Der kræves tilmelding til alle åbent hus-arrangementer

Ligesom der sprittes af både før og efter enhver aftale.