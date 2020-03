F5- renten er steget 0,25 pct-point på få dage.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Flekslånene er hidtil gået fri af den nedtur, der har ramt boligobligationerne. Det er slut nu.

Renterne på flekslån stiger, og selv om stigningerne synes små, er der tale om en tydelig tendens.

Således ligger renten på det meget populære F5-lån på -0,03 hos Totalkredit og -0,05 pct. hos Realkredit Danmark. F5-renten har tidligere været nede omkring -0,8 pct. og ved den netop afholdte auktion fik F5-lånerne en rente på -0,29 pct.

Renten er altså steget 0,25 pct.point., og stigningen er sket på få dage.

En af forklaringerne er, at investorer vil have rabat, når de køber obligationer i øjeblikket.

»Investorerne kræver en merpræmie for at investere i andre obligationer end statsobligationer. Det er en naturlig reaktion i tider, hvor der er voldsom uro på de finansielle markeder,« mener cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Tidligere havde alle flekslån med en løbetid op til 10 år negativ rente. Det er slut nu. På få dage er F6- til F10-renterne nu positive.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at F10-renten nu ligger i 0,44 pct. Det er en stigning på ca. 0,5 pct.-point - igen på få dage.

At et flekslån har en rente omkring 0 eller lidt over er ekstremt lavt i historisk sammenhæng. Men renten på F1-lån har været negativ stort set siden 2015.

I dag ligger den på -0,14 pct.

Hidtil har det langtfra været svært at sælge fleksobligationerne til både danske og udenlandske obligationer. Ved den netop overståede auktion var der ca. 4-5 bud på hver obligation.

Jo tættere renten kommer på 0 eller i plus, desto mere attraktive bliver flekslånene for investorerne. Skal de have placeret deres penge i bankerne eller Nationalbanken, kommer de typisk til at betale en rente på 0,75 pct. for at have pengene stående.

For boligejere, der netop har sikret sig et F5-lån er der ikke grund til bekymring, måske tværtimod. Rentestigningen er et udtryk for, at kurserne bag flekslånene falder.

Og ligesom på lån med fast rente kan man også her konvertere lodret og få en skattefri gevinst, hvis den opnås i forbindelse med salg eller en ren konvertering. Tager man et tillægslån i forbindelse med omlægningen, skal man betale skat af kursgevinsten.

Kursfølsomheden på flekslån er dog langt fra så stor som på lån med fast rente. Derfor giver det ikke mening at spekulere i lodret konvertering af flekslån. Men der er altså ikke grund til bekymring for F5-lånerne her og nu.