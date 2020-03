Renterne falder igen: Disse boligejere har scoret en hurtig gevinst

Spekulation i renteudsving har været en god forretning for mange boligejere på kort tid.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Jackpot! Det har flere tusinde af de mere spekulative boligejere fået på lidt over 14 dage. I den periode har de fået reduceret deres månedlige ydelse og restgæld.

Det drejer sig om de boligejere, der har konverteret deres 0,5 pct.-lån lodret til et 2 pct.-lån. De kan nu i princippet lægge om til et 1 pct. lån og dermed få en lavere ydelse.

I Realkredit Danmark vurderer man, at der er tale om op til 4.000 kunder, i Nordea Kredit har man ikke så præcise tal, men bekræfter, at der har været stor interesse. Det samme har der været i Totalkredit.

»Kursen på 1 pct.-lånet skal nok op i 98, før det for alvor giver mening. Det ligger i 96,5 nu, men kurserne kan hurtigt svinge i den ene eller anden retning i disse tider,« siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Arbejdernes Landsbank har beregnet konsekvenserne af, hvad der ville ske, hvis en boligejer konverterede nedad allerede nu.

Udgangspunktet er et lån på 1 mio. kr. Restgælden er efter to konverteringer faldet til 946.000 kr., og den månedlige ydelse efter skat fra 3.340 til 3.280 kr. I regnestykket er alle omkostninger medregnet.

»De, der konverterede til et 2 pct. lån i sidste uge, har jo allerede fået en gevinst, da de står med en mindre restgæld allerede. For at få fuld gevinst kræver det dog, at de kan gå ned i rente igen, og det er muligt nu,« siger privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, Brian Friis Helmer.

Der er dog nogle få boligejere, der ikke nødvendigvis behøver vente til, renten er faldet yderligere. Det er dem, der har været så heldige eller dygtige at konvertere til et 0,5 pct.-lån i efteråret 2019.

De pågældende har skåret ca. 100.000 kr. af restgælden efter omkostninger på et lån med en restgæld på 1 mio. kr. De har altså fået første del af gevinsten ved en opkonvertering ved at få en lavere restgæld. Men ydelsen er stadig højere med det nye 2 pct.-lån, understreger Brian Friis Helmer.

»Hvis vi forestiller os, at de pågældende boligejere nu nedkonverterer igen til 1 pct. lånet, vil den samlede ydelse være en smule lavere, end da de stod med et 0,5 pct. lån. Det sker, fordi restgælden er lavere,« siger Brian Friis Helmer.

Vinduet for at opkonvertere var til stede i meget kort tid. 2 pct. lånet var kun åbent i nogle dage. En opkonvertering er mere spekulativ og langt fra en lige så sikker gevinst som en nedkonvertering, understreger Brian Friis Helmer.

Netop spekulationselementet skal man være opmærksom på, inden man konverterer lodret, mener Christian Hilligsøe Heinig.

»Udfordringen ved en opkonvertering er jo netop, at man kan risikere ikke at få mulighed for at konvertere ned i rente igen, og den højere rente stille og roligt spiser af ens gevinst fra restgældsreduktionen,« siger han.