Du risikerer at betale restskat, før du har afleveret selvangivelsen

Udskydelsen af fristen for at aflevere selvangivelsen hjælper ikke, hvis man skal betale restskat.

Der er ingen nåde: Restskatten skal betales senest den 1. juli.

Dermed risikerer mange danskere at skulle betale restskat to måneder, inden de har afleveret selvangivelsen.

Beslutningen om at udskyde aflevering af selvangivelsen begrundes med den nye økonomiske virkelighed, som coronakrisen har skabt og gælder private skatteydere.

Revisionsfirmaet Beierholm har spurgt skattemyndighederne, om rækkefølgen ligger fast, og det gør den.

»Vi har fået oplyst fra Skatteministeriet, at den gældende frist for betaling af restskat den 1. juli 2020 ikke bliver udskudt – uanset at fristen for selvangivelser er udskudt til den 1. september 2020,« skriver Beierholm i et nyhedsbrev.

Det kan blive ganske dyrt at skylde i skat.

Dag-til-dag-renten fra 1. januar 2020 udgør 2 pct. frem til den 30. juni 2020.

Ved betaling af restskat fra 1. juli 2020 udgør rentetillægget 4 pct.

Peter Thor Kellmer, der er revisor hos Beierholm er bekymret for, om specielt de mange enmandsejede virksomheder kan klare en større restskat. Har man ikke sin virksomhed i selskabsform, skal man betale almindelig personskat af overskuddet.

»Spørgsmålet er, om disse virksomheder har den nødvendige likviditet til en større skatteregning. I krisetider er likviditet afgørende, og man kan godt have sine bekymringer for, om der er nok, hvis Danmark lukkes ned i længere tid,« siger Peter Thor Kellmer.

Skattestyrelsen opfordrer alle til at indbetale restskat så hurtigt som muligt for at undgå at betale renter af den.

I år kan regningen altså falde, før man selv har indsendt sine oplysninger.