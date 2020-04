Sommerhuskøbere udnytter lukrativ rabat, inden den forsvinder

Sommerhuse bliver i familien som aldrig før. Der kan i nogle tilfælde handles til stærkt reducerede priser.

Der er gang i det danske sommerhusmarked, og når en handel skal på plads, sker det ofte mellem familiemedlemmer. Det er potentielt en god forretning.

Fra 2018-2019 steg antallet af familiehandlede sommerhuse med 15 pct., viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Dermed blev hvert fjerde sommerhus handlet mellem familiemedlemmer. Så høj har andelen aldrig før været.

Ifølge Boligsiden.dk er det en kombination af forældede offentlige ejendomsvurderinger og en gunstig rabat, som gør familiehandlerne populære.

Forsinkelsen af de nye offentlige ejendomsvurderinger betyder, at det fortsat er den fastfrosne offentlige ejendomsvurdering fra 2011, som gælder.

Og da man ifølge lovgivningen kan sælge 15 pct. under den gældende vurdering, hvis ejeren sælger til et familiemedlem, betyder det en rabat, der kan løbe op i mange hundredetusinde kroner.

»Familiehandlen er blevet en populær måde at handle bolig på. Det kan være, at sønnen eller datteren skal overtage forældrenes hus. Det kan være, at den forældrekøbte lejlighed nu skal sælges videre til et barn, der er blevet voksen, har færdiggjort sit studie og fået job. Eller det kan være, at man vil sikre, at et sommerhus med stor økonomisk eller følelsesmæssig værdi bliver i familien,« siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør i Boligsiden.dk.

De nye offentlige ejendomsvurderinger fra Skattestyrelsen forventes at blive rullet ud i løbet af sommeren - hvis de altså ikke forsinkes igen.

Dermed har familiemedlemmer potentielt kun nogle måneder endnu at handle sommerhuse til stærkt reducerede priser.