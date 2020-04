Danskere fik regninger med posten - de bør forsøge at få deres penge tilbage

Østre Landsret har afgjort de første sager i stort kompleks om ulovlig download af film. Det kan få stor betydning for visse danskere, mener en ekspert.

Et britisk selskab har i flere år sendt forligsbreve ud til tusindvis af danske borgere, fordi de angiveligt skulle have downloadet og delt film ulovligt.

Men brevene holdt ikke juridisk, har Østre Landsret afgjort, og det kan få betydning for de potentielt mange danskere, der har betalt for at undgå et søgsmål - eller som lige nu afventer at skal i retten. Det skriver Berlingske.

Sagen handler om tre danskere, der var blevet sagsøgt af det britiske selskab Copyright Management Services (CMS), som via oplysninger om deres ip-adresse mente, at de ulovligt havde downloadet og fildelt film.

Men CMS havde slet ikke ret til at retsforfølge krænkelserne. Det mener Østre Landsret, som fandt, at det britiske selskab ikke kunne dokumentere, at man havde rettighederne til filmene - og derfor ret til at stævne borgerne.

Ifølge Vibeke Borberg, advokat med speciale i ophavsret, bør alle danskere, der har modtaget et brev fra CMS, lade være med at betale. Har man allerede betalt, bør man forsøge at få sine penge tilbage, siger hun til Berlingske.

I de omtalte breve oplyser CMS, at den pågældende forbrugers IP-adresse (det nummer, som f.eks. en computer får tildelt, når den kobler til internettet) er brugt til ulovligt at downloade en bestemt film.

Modtageren af brevet får derfor mulighed for at betale et beløb, cirka 3.000 kr., som en slags godtgørelse eller forlig, mod at sagen lukkes. Tager man ikke imod tilbuddet, bliver man stævnet for 7.500 kr. og trukket i retten.

Ifølge Berlingske har nogle danskere blot betalt. Andre venter på en retssag.

Tidligere domme i en række retssager peger på, at det kan være svært at bevise, at en person har krænket ophavsretten, blot fordi vedkommendes IP-adresse er brugt til eksempelvis at downloade en film.

Det skyldes bl.a., at mange trådløse netværk ikke er beskyttet af kodeord, hvilket gør personer i nærheden i stand til at koble sig på netværket.

Brevene med krav om erstatning er ikke et nyt fænomen.

I september 2015 modtog hundredvis af danskere breve fra advokatfirmaet Opus Law, der på vegne af filmdistributøren Scanbox Entertainment opfordrede forbrugerne til at betale erstatning for ulovlig streaming af film på bl.a. nettjenesten Popcorn Time.

Nogle måneder forinden var over 2.000 lignende breve sendt ud via et andet advokatselskab.