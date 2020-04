Ni ting, du skal vide, inden du planlægger sommerferie i en usikker corona-tid

Skal jeg betale restbeløbet på familieferien i Spanien? Kan jeg flytte min ferie? Usikkerheden er stor med kun godt to måneder til sommerferien og fraråden af rejser til alle lande.

De fleste danskere har længe vidst, hvilke uger de skal holde sommerferie. Men for mange er det blevet meget usikkert, hvor ferien skal holdes.

En del har for længst bestilt familieferie i udlandet og skal snart betale restbeløbet. Men er det klogt at gøre, når alle rejser ud af landet frarådes foreløbig frem til 10. maj?

Og kan man trygt tage af sted, hvis der lukkes op for udlandsrejser?

EU’s formand, Ursula von der Leyen, har opfordret borgerne i medlemslandene til at planlægge sommerferie i deres eget land. Herhjemme gælder myndighedernes rejsevejledninger pt. til den 10. maj.

Jyllands-Posten har talt med interesseorganisationer, ankenævn og forsikringsselskaber om reglerne. Samtidig giver to førende viruseksperter deres råd til, hvad de ville gøre med sommerferien.

Skal jeg betale restbeløbet på min pakkerejse, som blev bestilt, før rejser blev frarådet?

Hvis det er en pakkerejse, siger Pakkerejseankenævnet, at du skal betale for ikke at risikere, at rejseselskabet aflyser rejsen, og du mister dit depositum. Du har krav på at få alle dine penge tilbage, hvis rejser til landet fortsat frarådes på afrejsetidspunktet. Hvis rejsebureauet er medlem af Rejsegarantifonden, dækker fonden, hvis bureauet er gået konkurs.

Hvad hvis jeg selv har arrangeret min rejse?

Hvis du selv har arrangeret rejsen, anbefaler Forsikringsoplysningen, at du ikke betaler restbeløbet, før du har sikret dig hos rejsebureau og hotel, at der er mulighed for at afbestille og få pengene tilbage, hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning ikke ændres. Måske kan du få lov at vente med at betale restbeløbet. Under alle omstændigheder bør du først betale ved sidste betalingsfrist. Forsikringsselskaberne dækker ikke ens, så tjek også, hvordan dit selskab dækker.

Hvordan er jeg sikret, hvis jeg køber en rejse nu?

Rejseforsikringsselskaberne dækker ikke rejser og hotelophold bestilt, mens Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser til området. Situationen kan være bedre, hvis du køber en pakkerejse, som skal dækkes af rejsebureauet, men tjek det, inden du bestiller. Flere rejsebureauer giver mulighed for at afbestille eller ombooke rejser, som først er bestilt, efter at rejsevejledningen blev strammet, hvis rejser til området stadig frarådes, når afrejsedagen nærmer sig.

Kan jeg annullere min rejse, hvis jeg føler mig utryg?

Man kan ikke annullere sin rejse pga. utryghed og få beløbet dækket af rejseforsikringsselskabet. Flere rejseselskaber bl.a Tui og Spies giver mulighed for at ombooke destination og rejsetidspunkt uden ekstraomkostninger typisk 30-60 dage før afgang, hvis man er bekymret. Men de giver ikke pengene retur, hvis myndighederne ikke længere fraråder rejser til området. Rejseselskaber og hoteller giver ofte mulighed for at annullere og få alle penge retur et vist tidsrum inden afrejse. Vær opmærksom på, hvad der står i kontrakten.

Jeg har ingen rejseforsikring, kan jeg købe coronadækning nu?

Tjek med de enkelte selskaber. Tryg dækker ikke coronavirus for nye afbestillingsforsikringer før efter 1. september. Bl.a. SafeAway og Gouda dækker ikke tab relateret til coronavirus på nytegnede policer.

Kan jeg flytte sommerferien til oktober?

De fleste har for længst skulle placere deres sommerferie, og den har man ikke ret til at flytte rundt på, fordi man ikke kan komme på den planlagte ferie, fortæller chefjurist Peter Nisbeth, Fagbevægelsens Hovedorganisation. En ændring af sommerferieperioden nu kræver arbejdsgiverens accept. En anden krølle på halen er, at mange med den nye ferielov ikke vil have optjent feriedage nok til en hel uges efterårsferie, hvis man også holder tre ugers sommerferie i år.

Kan vi trygt rejse på charterferie, hvis det bliver muligt?

Professor i immunologi Jan Pravsgaard Christensen, Københavns Universitet, og professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos er ikke i tvivl. Uanset om der lukkes op for rejser, så bliv hjemme og sats på sommerferie i Danmark i år. Et er det praktiske hensyn til, at ændringer i smittebilledet kan føre til hurtige ændringer i myndighedernes restriktioner i såvel ferielandet som Danmark, noget andet er det sundhedsmæssigt tilrådelige og mulighederne for at holde afstand i flyet, efterfølgende transfer til hotellet og poolen, hvor man måske kommer til at ligge skulder ved skulder med de øvrige gæster.

Skønt coronasmitten ikke kommer fra fødevarer, kan det også være klogt at holde sig fra trængslen ved buffetten, hvor alle øser op med den samme ske. »Danskerne elsker at deltage i folkelivet med fest og farver sydpå, men hvis de skal opføre sig nordisk og holde afstand, er det nok ikke nær så hyggeligt som i erindringen,« siger Hans Jørn Kolmos.

Vil det være sikkert at tage i vandland i Danmark?

En pool eller et badebassin med klor tilsat er næppe en risiko i sig selv, vurderer de to professorer. Men undgå trængslen i et indendørs badeland. »Nu er jeg vandskræk, så det ville jeg ikke vælge alligevel, men vælg hellere de lidt mere åbne attraktioner i det fri. I et indendørs vandland med en cafe kan man ikke være sikker på, at man kan få lov at holde den nødvendige afstand til andre,« siger Jan Pravsgaard Christensen. Vandliv ved de danske strande er bedre, men vælg en strand vestpå, hvor der er mulighed for at holde afstand, fremfor en af de strande hvor folk ligger som på fluepapir, lyder rådet fra Pravsgaard.

Er det trygt at leje sommerhus i Danmark?

I udlejningssommerhuset er der på skiftedagene normalt kun få timer til at få gjort rent fra den ene familie rykker ud, til den næste rykker ind. Men det behøver man ikke være så bekymret for, vurderer de to professorer. Det kan dog være en god idé selv at gå efter og tørre af på badeværelse og i køkken, mener Hans Jørn Kolmos. Han siger, at danskerne denne sommer skal genopdage naturen og tænke på ferie i sommerhus i Danmark eller på en vandre- eller cykelferie.