Skattesmæk kan ramme tusindvis af pendlere efter coronakrisen

Danskere sendt på hjemmekontor skal huske på, at det giver ikke befordringsfradrag at passe jobbet hjemmefra, lyder det fra Skattestyrelsen.

Coronakrisen har sendt titusindvis af lønmodtagere på hjemmekontor. Dermed slipper de for den daglige transport til og fra arbejde.

Mens det betyder sparet tid i hverdagen, kan det påtvungne hjemmekontor gemme på en kedelig overraskelse på den anden side af coronakrisen.

Når man arbejder hjemme, har man nemlig ikke krav på et befordringsfradrag, som mange allerede har indarbejdet i fradraget på forskudsopgørelsen.

Vil man undgå et skattesmæk, fordi arbejdet nu passes hjemmefra, gælder det derfor om at få ændret forskudsopgørelsen, lyder det fra Skattestyrelsen.

»Det er rigtig mange af os, der har befordringsfradrag, men man har ikke befordringsfradrag, når man arbejder hjemme. Det kræver, at man har transport til og fra arbejde,« siger Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen, til TV2.

Særligt fradrag i yderkommuner Pendlere i 25 yderkommuner har ret til et forhøjet befordringsfradrag.

Normalt halveres pendleres fradrag, når den samlede daglige afstand til og fra arbejde overstiger 120 kilometer.

Det gælder dog ikke for pendlerne i 25 særligt udpegede yderkommuner, der har ret til det fulde kilometerfradrag, der for 2020 er på 1,96 kr.

Yderkommunerne er: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Struer, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Skatteministeriet skønner at 32.000 pendlere gør brug af det forhøjede fradrag.

Man har ret til kørselsfradrag, hvis man har i alt mere end 24 kilometer til og fra arbejde. I 2020 giver hver kørt kilometer ud over de 24 kilometer et fradrag på 1,96 kr., så kører man i alt 80 kilometer for at passe sit arbejde, udløser det et dagligt kørselsfradrag på 110 kr.

Derfor kan hjemmearbejde gemme på en slem overraskelse, hvis man ikke får rettet forskudsopgørelsen til, lyder det fra en skatteekspert.

»Det begynder efterhånden at summe sig op med den tid, vi har siddet hjemme, så det bliver til nogle penge. Hvis man hører til den type, der helst ikke vil have en restskat på årsopgørelsen, vil det være en god idé, at man retter forskudsopgørelsen,« siger Henning Boye Hansen, ekspert i skatteforhold og chefkonsulent i revisionsfirmaet BDO, til DR.

Kørselsfradraget har i dag en skattemæssig værdi på 25,6 pct. Det betyder, at har du et årligt kørselsfradrag på 10.000 kr., udløser det en skattebesparelse på 2.560 kr.