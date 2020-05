Sådan afdrager du hurtigere på din boliggæld med afdragsfrihed

Boligejere skal ikke altid vælge en standardløsning, når deres boligfinansiering skal sammensættes.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Lån med afdragsfrihed kan gøre boligejere gældfri før tid. Brugt rigtigt kan de omdiskuterede lån sikre en langt hurtigere afvikling af den samlede boliggæld, viser beregninger fra Totalkredit.

Allerede efter fem et halvt år kan det dyre banklån være væk. Dermed skylder man kun penge til realkreditinstituttet.

Når banklånet er indfriet, kan man oven i købet skære to år af realkreditlånet, uden at den månedlige ydelse stiger.

»Mange boligejere vil gerne sidde til en bestemt ydelse, og det giver god mening. Hvorfor så ikke bruge afdragsfriheden til at slippe af med den dyre gæld hurtigere,« siger Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.

Udgangspunktet er et såkaldt RenteMax-lån på 1 mio. kr. Det har et renteloft på 1 pct. i fem år. En boligejer kan altså ikke komme til at betale mere end 1 pct.

Et RenteMax-lån er mere fleksibelt end andre låntyper, fordi afdragsfriheden kan slås til og fra uden, at man behøver at lægge lånet om. Det sammen gælder lånets løbetid.

Den aktuelle rente er -0,2 pct., men den bliver fastsat hvert halve år.

Hvis man køber en bolig til 1,25 mio. kr., og vælger den traditionelle løsning med fuld realkreditlån og et 30-årigt banklån op til 95 pct. af boligværdien, bliver den samlede ydelse efter skat 4.416 kr. om måneden.

Efter knap seks år begynder man så at afdrage på realkreditlånet. Banklånet er væk, og den samlede ydelse falder til 4.032 kr.

Hvis man er klar til at betale den samme ydelse som hidtil, kan man barbere to år af realkreditlånets løbetid. Så bliver den månedlige ydelse 4.345 kr.

»Man får meget fleksibilitet ved at benytte denne model. Man kan slå afdragsfriheden til igen, hvis man får brug for det, siger Sune Malthe-Thagaard.

Han understreger, at for at afdragsfriheden kan slås til igen, skal det godkendes af ens egen bank.

Et lån med renteloft er billigere end lån med fast rente. Hvis renterne stiger markant, risikerer man højst at skulle betale 1 pct. i rente.

Dermed ser regnestykket anderledes ud. Men det betyder kun, at banklånet skal forlænges med få år, før der igen er gevinst.