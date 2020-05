Laveste antal boliger til salg i 13 år

Boligmarkedet er ikke længere påvirket af coronakrisen.

Der er nu så få boliger til salg i Danmark, at vi skal helt tilbage til 2007 for at finde et lavere tal. Samtidig får boligkøberne slet ikke de rabatter, de har været vant til.

»Boligmarkedet har klaret sig bedre indtil videre, end mange - inklusive os selv - havde frygtet,« konstaterer cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

Boligsiden opgør nøgletal for boligmarkedet fra uge til uge og har således udbuds- og salgstal til og med uge 20.

På et parcelhus er rabatten per kvm nu helt nede på 526 kr. Det er lavere end sidste år.

Ikke overraskende skiller sommerhusmarkedet sig ud også her. I uge 20 blev der kun givet 533 kr. i afslag per kvm. Det er næsten en halvering i forhold til 2015.

Også salget er eksploderet. I uge 20 blev der således solgt 539 sommerhuse mod 225 i samme uge sidste år. Sammenligner man salget med det gennemsnitlige salg i perioden 2015 til 2019, er der tale om en stigning på 165 pct. Ca. hver tredje sommerhus er ifølge Boligsiden.dk solgt på under seks uger.

»Det er stik imod intuitionen, da sommerhuse har karakter af luksusgode,« mener Christian Hilligsøe Heinig.

Han tror, at pandemien kan have skubbet sommerhusmarkedet fremad.

»Det kan tænkes, at flere har set værdi i at have et sommerhus til ferier og et roligt sted at tage hen. Det har fået flere til at fremrykke deres sommerhuskøb,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Der er langt færre boliger at vælge imellem, viser tallene. Ved udgangen af uge 20 var der 55.134 boliger til salg i hele Danmark. Det er 2.500 færre end ved slutningen af 2019 og næsten 4.000 færre end i 2018.

Her er de mest markante begivenheder i uge 20:

Boligsalget ligger 38 pct. over samme uge sidste år.

Kun salget af ejerlejligheder er faldet, men kun med 3,7 pct. I Aarhus er salget tæt på det normale og i landets suverænt største marked for ejerlejligheder, København tæt på.

Salget af parcel- og rækkehuse ligger 38 pct. over tidligere års salg.

Sommerhussalget ligger 90 pct. over niveauet fra 2019 og ca. 55 pct. over niveauet før coronakrisen.

»Der er tale om et stærkt og hurtigt comeback for boligmarkedet, efter at handelsaktiviteten dykkede med næsten 25 pct. lige efter nedlukningen,« konstaterer Christian Hilligsøe Heinig.

Han glæder sig over det overraskende hurtige comeback, men advarer om, at boligmarkedet stadig kan blive ramt.

»Det er for tidligt at konkludere, at faren er ved at drive ove. Den økonomiske krise kan trække ud, og det vil i så fald trække boligmarkedet ned,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Boligsiden.dk registrerer samtlige salg, der er foregået via landets ejendomsmæglere.