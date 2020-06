Mange danskere har for lille opsparing til arbejdsløshed

Det er, mens man har et økonomisk overskud, at man skal ruste sig til kriser som den, vi er i midt i nu.

Mange vil få problemer med at holde skindet på næsen i en længere periode med arbejdsløshed. Kun 30 pct. af os har sparet mere end 100.000 kr. op.

Præcist det beløb anbefaler PFA, at almindelige husstande har sparet op - vel at mærke i frie midler. Dermed kan familien klare seks måneder med arbejdsløshed uden at få økonomiske udfordringer.

Og der er ikke tale om pensionsopsparing, understreger forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

»Det giver mening at spare op på flere måder, men man skal sørge for ikke at have alle æggene i en kurv,« siger Carsten Holdum.

Der er nu knap 155.000 arbejdsløse i Danmark, og flere vil komme til, når opsigelsesvarslerne udløber de næste par måneder. Det er på niveau med arbejdsløsheden under finanskrisen.

Danskerne har snart 1.000 mia. kr. stående på bankkonti, men opsparingen er meget ulige fordelt.

»Nogen har sparet markant mere op end det anbefalede, men 7 af 10 danskere har ifølge Danmarks Statistik under 100.000 kr. stående på bankkontoen. De er økonomisk sårbare. Det er der grund til at gøre opmærksom på,« mener Carsten Holdum.

PFA har følgende råd til forvaltning af opsparingen:

Spar op på flere måder, hav så at sige flere æg i kurven, når det gælder opsparing.

Pensionsopsparingen giver det højeste afkast over lang tid. Den er sikker, men samtidig bundet til den 3. alder.

Opsparing i frie, men beskattede midler giver fleksibilitet og sikkerhed i dagligdagen.

Opbyg over livet en opsparing, så perioder med arbejdsløshed, sygdom eller uventede udgifter kan klares.

PFA anbefaler en opsparing til at klare en periode på op til seks måneder uden lønindkomst, mindst 100.000 kr.

Pension giver det bedste udbytte, og pensionsopsparinger er beskyttet overfor kreditorer og i øvrigt en selv, så man ikke bliver fristet i et svagt øjeblik. Men man kan altså ikke trække på dem her og nu, fastslår Carsten Holdum.

Det er en god idé at gøre sig tanker om opsparing, mens man stadig er i arbejde, så man har overskud til at lægge penge til side.

»Situationen i øjeblikket giver under alle omstændigheder et praj om, at der fortsat er mange som ikke har en sådan opsparing. De vil derfor være ekstra sårbare i tilfælde af arbejdsløshed. De kan med fordel, og når budgettet tillader det, prioritere at få dannet sådan en opsparing,« mener Carsten Holdum.

Danskerne har i gennemsnit ca. 200.000 kr. stående på en opsparing.