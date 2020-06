Regeringen vil blokere hjemmesider med farlige Kina-produkter

Folketinget har vedtaget at skærpe lovgivningen, der skal beskytte mod farlige produkter købt online i udlandet.

Folketinget har i dag vedtaget en lov, der skal gøre det mere sikkert for danskere at handle på tværs af landegrænser.

Den ny lov skal i større grad beskytte mod farlige, ulovlige produkter uden godkendelse.

»Som dansker skal man kunne være tryg ved at købe varer online. Derfor øger vi nu indsatsen på området, så alle trygt kan handle på nettet. Det må simpelthen ikke være en mulighed at tjene penge på at sælge livsfarlige varer på bekostning forbrugernes sikkerhed og sundhed,« siger erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Det er heller ikke fair over for de virksomheder, der heldigvis lever op til reglerne.«

Med loven i hånden kan myndighederne derfor nu f.eks. blokere for hjemmesider, hvis de bliver ved med at sælge produkter, der ikke lever op til reglerne.

De problematiske varer tæller bl.a. legetøj, der kan medføre kvælning eller brandfarlige mobilopladere.

I en ny undersøgelse, hvor Dansk Erhverv indkøbte 50 varer fra henholdsvis Wish, Amazon og AliExpress, som er nogle af de mest benyttede platforme, når danskere køber produkter i udlandet, levede hele 46 af dem ikke op til EU’s regler for produktsikkerhed, mens 42 af produkterne var så farlige, at der er blevet udsendt advarsler mod dem både fra europæiske og danske myndigheder.

Indtil i dag har det dog været svært at sætte ind over for udbyderne af de farlige indkøb, men med den ny lov vil myndighederne fremover kunne foretage anonyme kontroller, så virksomheder, der bevidst omgår reglerne, ikke kan undgå at sende varerne forbi kontrolmyndighederne.

Og så skærpes straffen desuden med højere bøder og mulighed for fængselsstraf.

De ny regler forventes at kunne træde i kraft fra den 1. juli.