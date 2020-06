Hvem sagde corona? Her er boligpriserne steget 38 pct. på et år

Coronakrisen har givet boligmarkedet et chok. Men på kort tid har markedet fået det overraskende godt.

Boligmarkedet opfører sig som en forvokset teenager. Hverken købere eller sælgere gider lytte til de mange mørkemænd og sortseere blandt økonomer og eksperter, der med åbne regneark forudser prisfald og afmatning efter coronakrisen.

Her er nogle tal, der viser, hvor vildt det går for sig. Der er tale om Boligsidens officielle månedstal, der netop er offentliggjort.

I Frederikshavn er huspriserne steget 38 pct. på et år. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris der er nu 12.807 kr. - en stigning på 3.550 kr.



I Region København er priserne på sommerhuse steget 10,2 pct. på et år.



I Region Sjælland er en kvadratmeter sommerhus steget 3,6 pct. - på én måned.

Og så skal vi lige huske, at priserne på ejerlejligheder stadig rykker. I København er priserne steget med 3,7 pct. på et år, i Region Sjælland med 8,8 pct.

»Det er overraskende, at salgspriserne er steget i mere end halvdelen af landets kommuner. Særligt i flere jyske kommuner har priserne fået et pænt nøk opad,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.

Ejendomsmæglerne må arbejde hårdt for at hive pengene hjem til boligsælgerne. Udbuddet af boliger er det laveste i 12 år, og der kæmpes om de få nye kunder.

Nykredit Mægler opfordrer nu alle indehavere af mæglerbutikker i kæden til at indkalde hele mandskabsstyrken. Flere ansatte har været sendt midlertidigt hjem med lønkompensation.

»De mæglere, der har været på arbejde, har fået meget travlt. Coronakrisen gav en chokeffekt, men den var hurtigt overstået, og nu er køberne for alvor vendt tilbage,« siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef for Nykredit Mægler.

Hos EDC oplever man i øjeblikket daglige salgstal, som man aldrig har set før, oplyser kædens kommunikationschef Jan Nordmann.

»Med faldende udbud og stor efterspørgsel drives priserne opad, særligt på de mest attraktive ejendomme. Indtil videre buldrer markedet videre i juni,« siger Jan Nordmann.

Noget tyder på, at udviklingen vil fortsætte i hvert fald måneden ud. Maj og juni er traditionelt gode måneder på ejendomsmarkedet, og så kommer der en naturlig afmatning i ferieperioden i juli.

EDC har i juni haft 69 pct. flere fremvisninger end i samme måned sidste år. Home har oplevet en tilsvarende stigning - mest på sommerhuse. I forhold til sidste år er der fremvist næsten 120 pct. flere sommerhuse.

»Tallene fortæller lidt om, hvad vi kan forvente de kommende måneder,« konstaterer Jan Nordmann.

Blandt ejendomsmæglerne glæder man sig over, at ejerlejlighedsmarkedet fortsat er stærkt. Lysten til at købe en lejlighed dykkede kraftigt, da Danmark blev lukket ned. Men køberne er tilbage, og de er handlekraftige, forsikrer Michael Dalsager, der er kommunikationskonsulent hos Home.

»Her har frygten for prisfald været størst. Den bekymring er ved at fordufte, og afslagene er tilbage på normalen,« mener Michael Dalsager.

Sælgere af ejerlejligheder har ellers måttet give større rabatter end for et år siden. Nedslagene er steget med knap 18 pct. på landsplan. I gennemsnit gives der 894 kr. i nedslag per kvm.

Men det kan måske snart være slut. Priserne er relativt konstante i øjeblikket, fortæller Michael Hammerbak, der er medindehaver af Home Vesterbro/Christianshavn.

»Køberne vil selvfølgelig gerne forsøge at forhandle om prisen på grund af den usikkerhed, som coronakrisen har haft. Men det er blevet sværere,« mener Michael Hammerbak.

Samme tendens ses i landets næststørste by, Aarhus. Her skal der ofte en forhandling til, før både sælgere og købere er tilfredse, oplyser Carsten Andersen fra Home, Aarhus City.