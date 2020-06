Tjek her: Så mange feriepenge har du til gode

Forslaget om at udbetale de indefrosne feriepenge kan sende op mod 100 mia. kr. ud til danskerne som krisehjælp.

Danskerne kan se frem til at få fyldt ekstra penge på deres bankbog, hvis forslaget fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om at udbetale op mod 100 mia. kr. i indefrosne feriepenge bliver en realitet.

Pengene stammer fra overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov. I overgangsåret, som løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, har lønmodtagerne opsparet 12,5 pct. af den ferieberettigede løn.

De opsparede feriepenge skal efter den oprindelige plan udbetales, når man går på pension.

Feriepenge Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår, som løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Overgangsåret gælder alle lønmodtagere, og din opsparing er 12,5 procent af din ferieberettigede løn.

Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler

Du får opsparingen udbetalt ved folkepensionsalderen.

Men på grund af coronakrisen bliver der nu snakket vidt og bredt om, hvorvidt man bør udbetale pengene til danskerne nu og her for at sparke gang i økonomien.

Dansk Erhverv og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vurderet, at det vil kunne skabe ca. 30.000 arbejdspladser, og forslaget også fået opbakning fra økonomiprofessorerne Michael Svarer og Torben M. Andersen, der begge har en fortid som overvismænd.

Tirsdag åbnede statsminister Mette Frederiksen døren på klem for, at de indefrosne feriepenge kan blive udbetalt før tid.

»Der er ikke meget, der taler imod at udbetale feriepengene. Derfor indgår det også i vores overvejelser,« lød det fra statsministeren under tirsdagens spørgetime i Folketinget.

