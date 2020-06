Hård kritik af nye tilstandsrapporter: De bliver dårligere og dyrere

Fra 1. september er det slut med K1, K2, og K3ere i tilstandsrapporterne.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Om kun tre måneder skal boligkøbere og sælgere vænne sig til helt nye tilstandsrapporter. Det vil med al sandsynlighed gøre rapporterne dyrere, og de byggesagkyndige kan ikke nå at få den nødvendige uddannelse.

Samtidig kan det få store konsekvenser for dækningen af ejerskifteforsikringer.

»Vi får ekstra omkostninger på det her. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at tage noget af tabet, men det bliver svært at undgå, at det bliver dyrere for kunderne,« siger Hans Jørgen Lorenzen, der er direktør for rådgivningsfirmaet, Ebas, der står for ca. 20 pct. af tilstandsrapporterne.

En komplet tilstandsrapport koster i dag typisk mellem 8.000 og 12.000 kr.

Prisen er det mindste problem for de byggesagkyndige, mener Martin Tørngreen Froeshøj, der er rådgivningschef samme sted

»Vi har ikke engang fået en håndbog, og når vi skal jabbe det igennem, er vi nødt til at øve os ude ved kunderne. Det er dybt utilfredsstillende,« siger Martin Tørngreen Froeshøj.

Planerne om de nye tilstandsrapporter har været i gang siden 2017. Ifølge de byggesagkyndiges brancheforening, BfBE har der næsten ingen kontakt været mellem branchen og Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for ejerskifteforsikringerne.

I et notat fra Erhvervsministeriet dateret den 2. juni slås det fast, at det nye system skal indføres allerede fra 1. september.

Dermed bliver det stort set umuligt nå at uddanne de byggesagkyndige.

»Vi får et kæmpeproblem i løbet af sommerferien, hvor en tredjedel af flokken er væk på ferie. Ja, vi når det simpelthen ikke,« siger Martin Tørngreen Froeshøj.

Det nuværende system med K1- K2- og K3ere ændres til en ny karakterskala, hvor skaderne betegnes som røde, gule, grå og sorte. De nye tilstandsrapporter betyder ifølge eksperterne, at antallet af skademuligheder vokser fra 19 til 47 skader.

»Siden 0’erne har vi fået fejlene ned fra hver fjerde rapport til nu 4 pct. Både boligsælgere og købere havde vænnet sig til og er trygge ved K-betegnelserne. Vi har brugt 10 år på at få en meget velfungerende retspraksis,« mener Bjørn B. Christiansen, der er direktør for brancheforeningen, BfBE.

»Det hele bliver pludselig kastet op i luften, og vi er ved ”Ground Zero”, siger han.

Hos Danske Boligadvokater er man også meget bekymret for de nye tilstandsrapporter.

»Det, der interesserer os, er købernes retsstilling. Vi kan ikke forstå, at man ændrer noget uden at kende konsekvenserne. Vi har derfor efterlyst en juridisk redegørelse, men ikke fået den,« siger Peter Boe fra Danske Boligadvokater.

Erhvervsministeriet vil ikke kommentere kritikken af de nye tilstandsrapporter. Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Sikkerhedsstyrelsen.