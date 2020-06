På onsdag den 1. juli er det sidste frist for at betale restskat til en årlig rente på 2 pct.

Tilhører du gruppen på 1,1 mio. danskere, som i år skal betale restskat, er det snart sidste udkald, hvis du skal nå at betale skatten til en lav rente.

På onsdag er det nemlig sidste dag, før renten stiger.

Helt kort skal restskatten betales senest den 1. juli 2020, hvis man vil slippe med en dag-til-dag-rente på 2 pct. om året målt fra den 1. januar 2020. Herefter skifter renten til et fast tillæg på 4 pct.

»Du kan slippe med en dag-til-dag-rente på 2 pct. pro anno, hvis du betaler din skatteregning senest den 1. juli 2020. Det er faktisk billigere, jo hurtigere du betaler, da renten er en såkaldt dag-til-dag-rente,« forklarer Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC.

Han understreger, at renten efter den 1. juli stiger til et fast tillæg på 4 pct. med ét slag.

Om restskat for indkomståret 2019 Du skal ikke betale renter, hvis du har betalt din restskat inden den 1. januar 2020.

Betaler du din restskat i perioden 1. januar 2020 til 1. juli 2020, skal du betale en dag-til-dage rente på 2 pct. p.a., regnet fra den 1. januar til og med betalingsdagen.

Betaler du først restskatten efter den 1. juli 2020, skal du i stedet betale et fast procenttillæg på 4 %.

Betaler du ikke frivilligt din restskat, opkræves restskat op til 20.500 kr. automatisk i skatten for 2021 sammen med tillægget på 4 pct..

Restskat over 21.320 kr. (inklusiv 4 pct. tillægget) bliver dog opkrævet i tre rater i efteråret 2020.

Dag-til-dag-renten og procenttillægget kan ikke trækkes fra i skat.

»Betaler man nu, dvs. her i slutningen af juni og dermed ca. midt i året, så udgør dag-til-dag-renten ca. 1 pct. af restskatten, hvilket jo er noget lavere end tillægget på 4 pct. i tilfælde af betaling efter den 1. juli,« uddyber han.

Har man alligevel pengene stående på bankbogen til en negativ eller meget lav rente, anbefaler Per Ørtoft Jensen som udgangspunkt, at man betaler restskatten inden onsdag.

»Hvis man ikke betaler nu, skal ”lånet” ved Skat under alle omstændigheder betales tilbage inden længe i form af indregning i dine skatter for 2021, eller betaling i efteråret 2020, hvis der er tale om større beløb,« siger han.

Per Ørtoft Jensen uddyber, at Skats faste tillæg på 4 pct. er en høj pris at betale – især for de større restskatter over indregningsgrænsen på 20.500 kr. Med tillægget vokser det beløb f.eks. til 21.320 kr.

Hvis man ikke foretager sig noget, vil beløbet automatisk blive indregnet i næste års forskudsopgørelse, så den løbende tilbagebetales over skatten.

»Har man en restgæld, der overstiger 21.320 kr., inkl. 4 pct.-tillægget, kan man dog ikke komme udenom at skulle betale den del, der overstiger de 21.320 kr. i 2020. De skal betales i tre rater i efteråret 2020,« siger Per Ørtoft Jensen.

Danskerne skal betale restskat for i alt 6,7 mia. kr.