Så meget sommerhus får du for 1,66 mio. kr. rundt om i landet

Der er stor forskel på, hvor mange kvadratmeter man får på sommerhusmarkedet, hvis man køber for den gennemsnitlige udbudspris.

Danskerne er gået på shopping i de danske sommerhusområder i et tempo, der har sprængt alle rekorder. Midt under den hektiske aktivitet på markedet har finanssektorens brancheorganisation Finans Danmark, set nærmere på, hvor i landet man får flest kvadratmeter for pengene.

På landsplan koster et gennemsnitligt sommerhus på 85 kvadratmeter 1,66 mio. kr., viser opgørelsen fra Finans Danmark. Den højeste gennemsnitlige udbudspris finder man i området Københavns Omegn. Her er den på 2,65 mio. kr., og for det beløb får man 53 kvadratmeter.

»I Vestjylland kan man få et dobbelt så stort sommerhus som i Nordsjælland. Og så er sommerhusmarkedet i Vestjylland også mere tilgængeligt for flere, da der er langt flere sommerhuse at vælge imellem inden for budgettet,« udtaler Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i forbindelse med opgørelsen.

I Vestjylland ligger den gennemsnitlige udbudspris for et sommerhus på 85 kvm på 1.206.830 kr. Det er den laveste gennemsnitlige pris i opgørelsen, men det giver omvendt det højeste antal kvadratmeter, hvis man køber for 1,66 mio. kr.

Ifølge Finans Danmark er 70 pct. af alle de sommerhuse, der er sat til salg i Vestjylland, udbudt til mindre end 1,66 mio. kr. I Nordsjælland ligger dette tal på ca. 10 pct.

Udover prisforskellene er der mellem de enkelte dele af landet også stor forskel på, hvor mange sommerhuse der er sat til salg. På landsplan var der i juni 6.745 sommerhuse til salg, hvilket er 4.500 færre end i 2019.

»I kølvandet på corona er efterspørgslen på sommerhuse steget. Og vi kan se, at der tages flere sommerhuse af markedet, end der kommer på. Det giver betydelig færre muligheder for købere sammenlignet med sidste år,« siger Ane Arnth Jensen.