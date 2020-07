Snart slut med boliglån til drømmekurser

Boligejere, der overvejer låneomlægning eller ombygning kan tjene kurspoint ved ikke at vente til den 1. september.

For boligejere, der skal købe bolig efter 1. september, har det ingen betydning. For alle, der har planer om at lægge lån om eller optage tillægslån, er der penge at spare ved at få det gjort inden den dato.

Den 1. september kommer der helt nye obligationer, og kursen på dem vil være lavere end på de obligationer, vi kender.

Hvert tredje år skiftes alle obligationsserier med fast rente ud. Den 30-årige med udløbsår i 2050 udgår til fordel for en ny med udløb i 2053. Og kursen vil være lavere på de nye.

Totalkredit er et af de institutter, der har tyvstartet på de nye obligationsserier, og den nuværende 30-årige 1 pct. obligation ligger over kurs 99. Den nye har en kurs omkring 98.

Det er ikke kun obligationer med lange løbetider, der udskiftes. Det skal også de korte.

I øjeblikket er kurserne på obligationerne med 10- eller 20-årig løbetid meget høje. Eksempelvis er kursen på det verdensberømte -0,5 pct.-lån med 10 års løbetid helt oppe i 96,5.

Er man tilfreds med et 10-årigt 0 pct.-lån, ligger kursen i 99,65 hos Nordea Kredit.

»Det er i øjeblikket attraktivt at optage et lån med kort løbetid. De høje kurser medfører nemlig et begrænset kurstab ved optagelse, og derved en lavere hovedstol. Det giver en konkurrencedygtig ydelse,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Da kursen var lavest på det 20-årige lån under coronakrisen i marts, var den nede i 91,0 og det 10-årige i 97,1. De seneste måneder har kurserne bevæget sig støt og roligt op, ovenpå den meget turbulente periode lige efter nedlukningen af Danmark.

Det kommende serieskifte kan altså sætte sig i kurserne.

»Hvis man går og overvejer et tillægslån f.eks at energirevonere sin bolig, og gerne vil have en fast rente på lånet, kan det være fordelagtigt at hjemtage lånet inden,« mener Lise Nytoft Bergmann.

I øjeblikket ligger kursen på de nye 10- og 20-årige obligationer, som realkreditinstitutterne altså overgår til om mindre end to måneder, i 98,5 for det 10-årige lån og 97,2 for det 20-årige lån. Det er godt 1 kurspoint lavere end kurserne på de gamle obligationer.