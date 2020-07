Nu bliver turen til grænsebutikkerne hurtigere tjent hjem

Der skal færre varer i kurven, for at turen over grænsen for at handle giver økonomisk mening.

Det er blevet nemmere at få regnestykket til at gå op, hvis man smutter en tur over grænsen for at fylde indkøbsvognen op. Der skal nemlig færre varer i vognen end tidligere, for at turen kan betale sig, hvis man ser på det i kroner og ører.

Det skriver Spar Nord og Bilbasen i en pressemeddelelse, efter at de har regnet på, hvor meget der skal handles for, inden turen er tjent hjem.

»Den store forskel på i år og sidste år ligger i brændstofpriserne, der i år har gennemgået et markant dyk. Det er dog ikke nok at kigge på brændstofpriserne for at vurdere den nødvendige besparelse, og derfor medregner vi også f.eks. afskrivninger på bilen for at få et mere nuanceret billede af omkostningerne per kilometer,« udtaler Jan Lang, markedsanalytiker i Bilbasen i pressemeddelelsen.

I 2019 lå omkostningerne pr. kørt kilometer på 2,59 kr., men de i år faldet til 2,29 kr. pr. km, viser beregningerne, der er lavet på baggrund af de 10 mest solgte nye biler samt de 10 mest solgte brugte biler i de første tre måneder af 2020.

»Dertil kommer udgifter til forplejning undervejs. Helt generelt er det en fordel at se på de samlede omkostninger ved turen og planlægge sine indkøb efter det. Selvom turen i år er billigere, og prisforskellene kan være markante på nogle varegrupper, skal der fortsat købes relativt stort ind,« lyder det fra Jan Lang.

For en dansker, der bor i Skagen, betyder det f.eks., at der skal spares 1.832 kr. på købene syd for den danske grænse, før turen har kunnet betale sig rent økonomisk.

Og netop en besparelse er også blevet lettere at hente hjem syd for grænsen. Et af de tiltag, som er blevet sat i værk i Tyskland, for at sparke gang i økonomien efter coronakrisen er en nedsættelse af momsen. På fødevarer er den faldet fra 7 til 5 pct., mens den for andre varegrupper er faldet med 3 pct.point til 16 pct.

»Helt generelt må man dermed sige, at det økonomiske incitament til grænsehandel i år er markant større end sidste år. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at grænsehandlen vil slå rekord denne sommer, da vi må forvente, at færre danskere tager på kør-selv-ferie til Sydeuropa som følge af corona-usikkerheden,« udtaler Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, i pressemeddelelsen.

»Derudover hører grænsehandel heller ikke ligefrem til den mest bæredygtige form for indkøb, og spørgsmålet er vel, om – eller i givet fald hvornår – den mere markante miljødagsorden kommer til af afholde flere danskere fra at sætte kursen mod grænsebutikkerne,« siger Jens Nyholm.