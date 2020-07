Der er grænser for, hvor meget øl og sodavand man som privat må bringe med tilbage til Danmark.

Det er ikke kun din trailers lasteevne, som er afgørende for, hvor meget slik, sodavand og øl du som privat må have med hjem fra en tur over grænsen. Man må nemlig kun have med hjem til eget forbrug, og hvis man ikke overholder reglerne, er straffen hård.

Det skriver revisionshuset BDO i sit nyhedsbrev Depechen på baggrund af en offentliggjort byretsdom.

»Jeg tror, at de fleste er klar over, at man kun må tage med hjem til privat forbrug. Men der er nok ingen, der aner, hvor stor straffen er, hvis man overtræder reglerne. Det kan ende med at blive verdens dyreste dåseøl,« siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO.

Første gang man overtræder reglerne, resulterer det i en bøde på 10.000 kr. Overtræder man reglerne igen, resulterer det i en bøde på 20.000 kr.

Sagen fra byretten tog sin begyndelse den 5. april 2019, da en mand blev stoppet ved grænsen med 88 rammer dåseøl på sin trailer. 2.112 dåseøl i alt.

»Jeg tror, at reglerne bliver fortolket lempeligt, så 10 eller 20 rammer ikke er noget problem. Men med 88 rammer har man passeret niveauet for, hvornår man skal godtgøre, at det er til privat forbrug,« siger Henning Boye Hansen.

Ifølge reglerne på området kan private få såkaldte colabøder, hvis man ikke kan sandsynliggøre, at de varer, som man fragter over grænsen, er til eget forbrug.

Reglerne blev indført i 2002, og de gælder for såkaldte punktafgiftspligtige varer. Begrebet dækker over tobak, øl, vin og spiritus samt søde sager og emballage.

Manden med de 2.112 dåseøl forklarede, at øllene var købt i forbindelse med hans fødselsdag, konens jubilæum og at en del af øllene skulle tages med på en båd, da parret normalt tilbragte seks uger om året på vandet. På trods af dette endte han dog med at erkende, at han havde overtrådt reglerne.

Det resulterede i en bøde på 10.000 kr. for ikke at have betalt punktafgift, da retten vurderede, at øllene ikke var til privatforbrug. Derudover fulgte en bøde på 10.000 kr. for ikke at have overholdt pantreglerne. Samlet en bøde på 20.000 kr.

Øllene blev konfiskeret, da manden blev stoppet.

»Der gik over seks måneder, før han fik lov til at hente dåserne, og han betalte forinden en afgift,« fremgår det af sagsfremstillingen.

Ifølge BDO er afgiften formentlig løbet op i ca. 1.600 kr., og dermed har hver eneste dåseøl kostet 10,23 kr. i bøde og afgifter. Oveni den pris, som manden betalte for dem i grænsebutikken.

»Man skal tage det alvorligt, for man skal krydse grænsen mange gange, før at det er hentet hjem igen,« siger Henning Boye Hansen.