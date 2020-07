Priserne vil stige i landets seks ø-kommuner, lyder det fra ejendomsmægleren EDC.

Boligpriserne kommer til at stige i landets seks ø-kommuner i den kommende tid. Sådan lyder vurderingen i en pressemeddelelse fra landets største ejendomsmæglerkæde EDC.

Udmeldingen fra EDC kommer, efter at man i ejendomsmæglerkæden har set nærmere på forskellen i antallet af boliger, der sættes til salg, og det faktiske salg. I denne opgørelse indtager kommunerne Langeland, Ærø, Fanø, Morsø, Samsø og Læsø topplaceringer.

Samlet er der i første halvår i disse seks ø-kommuner sat 28 pct. færre boliger til salg i sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. I samme periode er salget steget med 17 pct.

Denne kombination vil alt andet lige føre til stigende priser, vurderer EDC, som peger på, at boligmarkedet i disse kommuner generelt har været præget af lange salgstider og meget beskedne prisstigninger.

»I netop disse kommuner finder vi generelt nogle af landets laveste boligpriser. En ændring i udbud og efterspørgsel vil derfor hurtigt kunne påvirke priserne ganske markant i opadgående retning, især når en del af køberne kommer udefra,« udtaler Jan Nordmann, kommunikationschef i EDC, i pressemeddelelsen.

Ifølge EDC kan udviklingen på øerne være et resultat af coronakrisen.

»En stor del af helårsboligerne i de små kommuner sælges som flexboliger. Det vil sige, at de også kan anvendes som sommerhuse. Under coronakrisen er det i høj grad sommerhusene vi har solgt mange af, og det smitter så af på tallene for helårsboliger, når disse kan anvendes uden bopælspligt,« forklarer Jan Nordmann.

Det er ikke kun helårsboligerne på landets største øer, at der er sket en udvikling i forholdet mellem antallet af boliger til salg og det faktiske salg.

I landets seks ø-kommuner er antallet af boliger til salg faldet med 6 pct. i første halvdel af 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Samtidig er salget steget med 63 pct.