Unge danskere er kommet på eksklusiv liste

Forbes har udvalgt 32 unge under 30 år. De har alle gjort en forskel på hvert deres felt.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Tre unge danskere er kommet på det, man godt kan tillade sig at kalde en eksklusiv liste.

Det er David Harboe, Niclas Mouritzen og Lasse Madsen, der alle har fundet vej til magasinet Forbes' ”Under 30 - 2020 List”. 32 unge fra hele Europa er med på den eksklusive liste.

De er bl.a. kommet i selskab med Wimbledon-mesteren Simona Halep, fodboldspilleren Hector Bellerin fra Arsenal og svenske Greta Thunberg.

Det er en liste, der hylder de mest iøjnefaldende iværksættere under 30 år. Det er femte gang, der udfærdiges en sådan liste, og det sker i en periode med enorm usikkerhed, mener Forbes.

»Vi har i den grad behov for optimisme, og det leverer de unge. Der er tale om unge visionære ledere, der genopfinder måden at drive virksomhed på og måden at leve på,« skriver Forbes i sin begrundelse.

David Harboe er medstifter af og teknisk direktør i NORD Investments. Investeringsselskabet har disruptet de traditionelle måder for formueforvaltning.

Rådgiverne og filialerne er skåret væk, og i stedet får investorerne en personlig investeringsplan designet af algoritmer på baggrund af en række spørgsmål, de på forhånd har besvaret.

Kundernes penge investerer Nord i passive udenlandske fonde, de såkaldte ETF’ere, der er langt billigere end aktivt forvaltede fonde.

Niclas Mouritzen er med i to kategorier på listen. Som sportsudøver og som specielt ung.

Den 22-årige er professionel e-sports-spiller og regnes som den bedste til at spille Rainbow Six Siege, der spilles af 60 mio. mennesker over hele kloden.

Han er kendt under navnet ”Pengu". Han har været med til at vinde turneringen ”Six Invitational” i 2018 og 2019 og Dreamhack Winter 2018. Dertil kommer et hav af andre turneringer.

Ifølge Esports Earning har den unge dansker indtil nu tjent 349.238 dollars (ca. 2,3 mio. kr.).

Den tredje dansker på listen er Lasse Madsen. I 2005 fik han amputeret sit højre ben efter en trafikulykke. Han er inkarneret gymnast, og det er han fortsat med efter amputationen. Han har således været med i mere end 50 opvisninger.

Lasse Madsen er i høj grad kendt som foredragsholder og har bla. holdt foredrag om motivation for over 10.000 gymnasieelever.

I 2019 stiftede han selskabet Sidekick, der specialiserer sig i proteser.

Forbes er et amerikansk erhvervsmagasin med fokus på formue. Forbes er nok mest kendt for listen ”Forbes 500”, der registrerer verdens største formuer.