Sidste udkald for at ændre flekslånet

Vigtigt at reagere i god tid, hvis man skal lave ændringer af sit flekslån.

Der foregår efterhånden så mange rentetilpasninger, at det kan være svært at følge med. Men det er nødvendigt, for man skal typisk reagere to måneder eller endnu længere før terminen, hvis man vil have ændret sit lån.

Den næste termin er 1. oktober - altså et godt stykke ud i fremtiden. Men hvis en boligejer med flekslån ikke har givet besked om, at han eller hun vil have ændret sit lån - evt. fra F1 til F5, så skal det ske inden den 31. juli.

Føler man pludselig behov for at lægge om til afdragsfrihed, er løbet kørt i hvert fald i Jyske Bank. Da var der deadline den 15. juli.

Hos Totalkredit skal ca. 12.000 boligejere have refinansieret deres rentetilpasningslån med virkning fra 1. oktober.

Det er boligejere med f.eks F1- F3- og F5-lån. Hvis de vil foretage et såkaldt profilskifte fra feks. F1 til F5 eller helt vil indfri lånet og omlægge til fast rente rente, skal det altså ske inden udløbet af denne måned, fastslår privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

Foretager man sig ingenting, så fortsætter man med det lån, man har i forvejen. Jyske Banks banks realkreditinstitut har disse anbefalinger, hvis flekslånet skal have ny rente til oktober:

Vil man sælge sin bolig i nærmeste fremtid, kan man roligt beholde et F1-lån.

Hvis ikke man skal sælge, er det fornuftigt at sikre renten i en længere periode. Dermed fjerner man sig fra den renteusikkerhed, der er i øjeblikket. Samtidig sparer man omkostninger til kursskæring. De skal betales hvert år for et F1-lån, men kun hvert tredje eller femte år for F3- og F5-lån.

Hvis afdragsfriheden udløber på et lån, er det muligt at minimere den ydelsesstigning, der er i vente. Det kan derfor være en idé at at omlægge det nuværende lån til et nyt 30-årigt med afdrag. Dermed spredes tilbagebetalingen af gælden ud over 30 i stedet for 20 år. Som tommelfingerregel skal restgælden være 500.000 kr. eller derover for at den øvelse giver mening.

Der forventes i øvrigt lave fleksrenter. I øjeblikket er renterne på de mest populære flekslån alle negative.