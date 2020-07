Den positive stemning på aktiemarkedet fortsatte mandag, hvor Nasdaq-indekset nåede nye højder.

Investorerne på den anden side af Atlanterhavet har for alvor lagt coronakrisen bag sig. Den positive stemning på markederne resulterede mandag i, at det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500, igen nåede op i det grønne område for året. Samtidig satte teknologiindekset Nasdaq all time-rekord.

S&P 500-indekset steg i underkanten af 1 pct., og dermed nåede indekset op i 3.251,84 kurspoint. Med stigningen er det store indeks nu oppe med 0,65 pct. for året. Det er anden gang siden coronakrisen, at indekset er i plus. Første gang var i begyndelsen af juni, men efterfølgende tog indekset et lille dyk.

»Med til at bidrage til den positive stemning på aktiemarkedet var nye opmuntrende meldinger på vaccinefronten. I går var det selskabet AstraZeneca der i samarbejde med Oxford University kunne fremvise positive resultater af deres første forsøg på mennesker,« skriver Mads Bech Flarup, der er investeringsstrateg i Bankinvest, i en kommentar.

Teknologiindekset Nasdaq er for længst nået i plus for året, og indekset steg mandag med 2,51 pct., så det nåede op på 10.767,09. Det er det højeste niveau nogensinde, og siden årsskiftet er indekset nu steget med 20 pct.

Det var især Amazon, der med en stigning på næsten 8 pct. var med til at trække indekset op.

»Stigningen betød yderligere, at Jeff Bezos kunne føje yderligere 13 mia. USD til sin i forvejen svimlende formue,« skriver Mads Bech Flarup.

Samlet er Amazon steget med 73 pct. siden årsskiftet.