Du kan ikke selv bestemme, hvor mange penge du sætter i banken

Hvis banken siger nej, hvis du vil sætte penge ind, er der ikke noget at gøre.

»Goddag, jeg vil gerne sætte 200.000 kr. ind i banken.«

»Det kan du ikke.«

»Jamen, hvorfor ikke?«

»Fordi vi ikke er betryggede i pengenes oprindelse.«

Godt nok er der tale om en mail-korrespondance mellem en Nordea-kunde og banken, men sådan er ordene faldet.

I august sidste år ville kunden sætte 200.000 kr. ind, som skulle bruges i en ejendomshandel. Men det fik han ikke lov til, fordi Nordea ligesom alle andre banker er forpligtet til at forhindre hvidvask af penge.

Pengeinstitutankenævnet bakker banken op, fremgår det af en ny kendelse.

I kendelsen slås det fast, at bankerne selv skal afgøre, hvilke krav de stiller for at overholde hvidvaskreglerne.

Det gælder, selv om Nordea-kunden i sin klage slog fast, at »han ikke har noget at hvidvaske af!«

De strammede regler for at indsætte penge gælder åbenbart ikke den anden vej. Kunden kunne dokumentere, at han i en 10-årige periode havde foretaget mange store hævninger.

Hvidvaskreglerne betyder bl.a., at bankerne ifølge Finans Danmark skal gøre følgende: