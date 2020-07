Coronakrisen har fået flere boligejere til at vælge fast rente.

En epoke på det danske boligmarked er slut. Efter mere end et årti i skyggen er fastforrentede boliglån nu den mest udbredte låntype blandt danske boligejere.

Det viser nye tal fra Danmarks Nationalbank.

Fastforrentede lån udgør nu 50,2 pct. af alle realkreditlån til boligejerne, og det er ifølge Nordea Kredit 11 år siden, at de fastforrentede lån sidst var den mest udbredte låntype.

»Man kan roligt sige, at de fastforrentede lån har fået et comeback. I årene efter finanskrisen faldt andelen af fastforrentede lån drastisk, og i perioder blev der næsten gjort skolegårdsgrin med boligejere, der stadig sværgede til en fast rente. De seneste år er interessen dog vendt tilbage, og de fastforrentede lån er nu igen den mest populære låntype,« skriver Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, i en kommentar til tallene.

Realkreditlån med variabel rente blev vippet af pinden som danskernes foretrukne lån, efter at der i årets andet kvartal var en stigning på 33 mia. kr. i fastforrentede lån, mens de variable lån gik tilbage med 2 mia. kr.

»Da Danmark lukkede ned i marts, steg den 30-årige boligrente fra 0,5 pct. til 2 pct. på ganske få uger som følge af den enorme usikkerhed, som sundhedskrisen skabte for den globale økonomi. Efterfølgende er renten faldet igen, men visheden for, at renten kan ændre sig både hurtigt og pludseligt, sidder stadig i mange boligkøbere, og det er én af de primære forklaringer på, at så mange boligejere har valgt fast rente i 2. kvartal,« lyder det fra Lise Nytoft Bergmann.

I Arbejdernes Landsbank hæfter man sig ved, at de fastforrentede lån for et år siden udgjorde 47 pct. af det samlede realkreditudlån til husholdninger, mens andelen en overgang var nede på 33 pct.

»Det er positivt, at fremgangen i livrem og seler hos boligejerne holder ved, da det øger robustheden på boligmarkedet og stiller boligejerne i en endnu mere stabil situation overfor fremtidig modvind,« skriver Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

»Selv om boligmarkedet vandt 1. halvleg mod coronakrisen, så venter 2. halvleg, som vi forventer vil give en lille pil ned på handelsaktivitet såvel som priser,« lyder det videre fra Jeppe Juul Borre.