Det er ikke længere blot det etablerede segment forundt af købe sommerhuse, for det ses i stigende grad, at køberne er unge børnefamilier.

Coronakrisen har for alvor sat gang i handlen med sommerhuse. De bliver revet væk, og priserne stiger.

Tal fra Boligsiden viser, at der i juni blev solgt over dobbelt så mange sommerhuse som i samme måned sidste år.

Traditionelt set har det været de etablerede segmenter, der investerede i sommerhus, men de har ikke længere markedet for sig selv. Nybolig ser nemlig en klar stigning i antallet af yngre personer blandt køberne.

»Et sommerhus køber vi typisk, når vi er i sted i livet, hvor der er ekstra tidsmæssigt og økonomisk overskud. Det vil sige, når børnene er store. Men denne sommer har rykket betydeligt ved det forhold, idet vi har set mange flere yngre sommerhuskøbere end hidtil,« siger Peter J. Mattsen, der er adm. direktør i Nybolig, i en pressemeddelelse.

Ifølge Mikkel Høegh, der er boligøkonom i Jyske Bank, handler det yngre segments indtræden på sommerhusmarkedet om en kombination af flere ting.

»For det første er renten lav, og for det andet er børnefamilierne godt rustet. De har gode uddannelser og gode jobs, og derfor står de økonomisk stærkt,« siger boligøkonom Mikkel Høegh.

Salgstiden er faldet, og det er ifølge mæglerne ikke usædvanligt, at sommerhusene kun har været til salg i en uges tid, før de bliver solgt.

Interessen ses også på priserne, der er røget i vejret, og ifølge Nybolig kan mange købere, der købte sommerhus for et år siden, sælge deres sommerhuse med fin fortjeneste.

Tal fra boligsiden viser, at kvadratmeterprisen på danske sommerhuse er steget med 5,2 pct. i det seneste år.

»Det er især yngre børnefamilier, som vælger at konvertere udlandsrejserne til sommerhuset. Laver man regnestykket, er det faktisk muligt at eje et sommerhus for de samme penge, som familien vil bruge på et par årlige rejser, og her har corona åbenbart rykket ved vores prioriteter,« siger Peter J. Mattsen fra Nybolig.

Boligøkonom Mikkel Høegh fra Jyske Bank nikker genkendende til, at de lave renter i nogle tilfælde gør det muligt at forrente et sommerhus til en så attraktiv pris, at det hurtigt kan svare sig i forhold til at tage rejser til udlandet.

Han er dog i tvivl om, hvorvidt tendensen med stigende priser og hurtige salgstider kan fortsætte.

»Det bliver spændende at følge, for det er ingen tvivl om, at der er meget hype omkring sommerhuse. På et tidspunkt gik det meget stærkt, og man kunne godt blive lidt nervøs for, om nogen har forkøbt sig,« siger boligøkonom Mikkel Høegh.