Her bliver der solgt flest sommerhuse

Coronanedlukningen af samfundet har sat gang i en massiv efterspørgsel på sommerhuse, hvor flere postnumre har fordoblet salget i første halvår. Men hvilke steder er højdespringerne?

Første halvår af 2020 har budt på et rekordsalg af sommerhuse sammenlignet med tidligere. Der er underskrevet flere end 8.000 købsaftaler landet over, og på sommerhusmarkedet har beliggenheden også en betydning for køberne.

I år indtager Ebeltoft førstepladsen over det postnummer, der har haft mest gang i salget. Med næsten en fordobling af sommerhussalget er den østjyske by gledet forbi Væggerløse og Nykøbing Sjælland, der ligger på anden- og tredjepladsen.

»De tre sommerhusområder udgjorde også sidste år top tre på listen over flest salg. Denne gang er der bare byttet rundt, så Ebeltoft med tæt på en fordobling af salget har indtaget førstepladsen,« udtaler Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Placering By Antal salg i første halvår 2020 Udvikling 1 Ebeltoft 246 94 pct. 2 Væggerløse 222 57 pct. 3 Nykøbing Sj. 215 50 pct. 4 Jægerspris 200 80 pct. 5 Gilleleje 170 62 pct. 6 Hvide Sande 166 63 pct. 7 Ringkøbing 161 40 pct 8 Hadsund 147 88 pct. 9 Løkken 143 117 pct. 10 Hals 140 94 pct.

Kilde: boligsiden.dk

I Nordjylland er der ligeledes sket store forskydninger i salget.

»Hadsund, Løkken og Hals er nye på top 10 i forhold til sidste år, så der er noget, der tyder på, at køberne i højere grad har fået øjnene op for Nordjylland. Generelt er salget i landsdelen da også steget med 72 procent – en smule højere end stigningen på landsplan på 66 procent,« siger Birgit Daetz til boligsiden.dk

Sommerhuskøberne har i år geografisk spredt handlerne yderligere ud over landet, hvor flere postnumre uden for top 10 har oplevet over en fordobling i salget. Her kan nævnes Glesborg på Djursland, Sæby i Nordjylland, Sydals i det sønderjyske, Karrebæksminde på Sydsjælland, Kalundborg og Grevinge i Vestsjælland og Stege på Møn.