Guld tog et dyk ned fra sit nye rekordniveau i sidste uge, men analytikere venter en fortsat optur.

Guld har haft alle tiders optur i 2020. Selv efter et dyk på over 6 pct. i sidste uge er prisen steget mere end 28 pct. i år, hvilket gør guld til en af årets bedste investeringer. Og skønt flere er bekymrede over den stejle stigning, mener de, at der er gode grunde til opturen.

»En korrektion var uundgåelig i guld efter en prisstigning på over 15 pct. fra 1. juli. De helt kortsigtede med ”hot money” er kommet ud, og det giver plads til nogle af dem, der ikke nåede med i første omgang. Jeg tror, guld er dyrere ved årets udgang, men jeg håber, stigningen bliver mere afdæmpet herfra,« siger Ole S. Hansen, chef for råvareanalysen i Saxo Bank.

Goldman Sachs hævede i forrige uge sit 12 måneders mål på guld fra 2.000 til 2.300 dollars pr. troy ounce.

Guldprisen satte rekord i 2.063 dollars pr. troy ounce, svarende til over 417 kr. pr. gram. Efter et kursfald på over 7 pct. i mandags har kursen stabiliseret sig. Tidligt fredag blev guld handlet til ca. 394 kr. pr. gram.

Investorerne bruger lige nu guld til flere ting, siger chefanalytiker Niels Christensen, Nordea Markets. Først og fremmest anses guld for at være sikker havn i tider med usikkerhed. Og hvor der tidligere var en realrente ved at sætte sine penge i banken eller købe sikre statsobligationer, er afkastet nu negativt.

»Guld er steget meget hurtigt hen over sommeren. Og det kan jo minde om en boble. Nu har vi haft en korrektion, og det er svært at sige, om det er nok. Men der er gode grunde til, at investorerne sætter penge i guld,« siger Niels Christensen.

Han peger på en vis form for lemmingeeffekt som en tredje grund. De globale investorer har en tendens til at søge over i aktiver, der stiger meget, så det får en selvforstærkende kraft.

Chefstrateg Ib Fredslund Madsen, Jyske Bank, tror godt, at guldprisen kan falde lidt mere, men også han ser gode grunde til, at guld skal handles til højere kurser. Bl.a. fordi centralbankernes redningsaktion af verdens økonomier som følge af covid-19 giver meget høje gældsniveauer.

»Samtidig må vi forudse, at renterne vil blive holdt nede på meget lave niveauer i lang tid endnu. Det understøtter guld. Det kan godt være, at den voldsomme kursstigning minder om bitcoin, men i modsætning til bitcoin er der gode argumenter for, at pengene søger ind i guld,« siger han.