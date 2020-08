August er højsæson for livsomvæltende begivenheder.

Er du startet i nyt job efter sommerferien, skal du giftes eller skifte bolig her og nu? Så er du langt fra alene. Dermed risikerer du økonomiske øretæver, advarer PFA.

August er højsæson for både jobskifter, vielser og flytninger herhjemme, viser en ny analyse, som PFA har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Fra 2010-2019 var der i gennemsnit ca. 81.500 nyansættelser i august hvert år. Det er markant mere end i de øvrige måneder.

Når det gælder vielser, er august også den absolutte topscorer med ca. 5.000 i gennemsnit hvert år i perioden. Det samme er tilfældet med flytninger. I gennemsnit har der været ca. 91.500 flytninger i august hvert år siden 2010.

»Tallene viser tydeligt, at der sker store ændringer for mange her efter sommerferien. Selvom det nok ikke er det første, man har i tankerne, er det vigtigt at tjekke pensionen og forsikringerne i disse situationer,« siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Mange får en højere løn, når de skifter job og dermed en højere pension. Betaler de til en pension ved siden af, kan de overveje at sænke indbetalingerne på den. Men det vigtigste er forsikringerne, understreger Carsten Holdum.

En pensionsordning indeholder en række forsikringer, hvis man bliver alvorligt syg, mister arbejdsevnen eller dør inden pensionsalderen.

Forsikringsdækningerne kan løbende sættes op eller ned, så de passer til ens behov. Behovene vil ændre sig over tid.

Det er dog langt fra alle, som husker at sikre sig. I en undersøgelse, som Epinion tidligere har foretaget for PFA blandt 2.175 danskere, angiver 55 pct. af dem, der har været ude for en livshændelse inden for de sidste tre år, at de ikke tjekkede deres pensionsordning.

Blandt de 18-35-årige er andelen 72 pct.

»Det kan have store konsekvenser for både en selv og familien, hvis ikke man får tilpasset sine forsikringer, og uheldet rammer. Det kan f.eks. betyde, at der ikke er råd til at blive boende i huset,« siger Carsten Holdum.

Han giver disse råd til, hvad man kan gøre, når der sker store livsomvæltninger: