Så billigt er det nu at låne 1 mio. kr.

F5-lånet lægger afstand til F1-lånet.

510 kr. om måneden efter skat. Så lidt koster det at låne 1 mio. kr. i dag, hvis man vælger afdragsfrihed i en periode.

Og det billigste lån er såmænd F5-lånet, der har overhalet de øvrige flekslån. Eksempelvis koster et tilsvarende Kort Rente-lån 550 kr. om måneden.

Der er netop afholdt auktion over obligationerne bag flekslånene. Renterne på de mest brugte flekslån var negativ. Således endte F5-renten i -0,21 pct., mens F1-renten blev -0,12 pct.

»Du skal altså betale mindre for at binde renten i fem år end i et. Det er næsten ufatteligt,« mener chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard.

Det er ikke kun renten, der kan forklare, at F5-lånet har overhalet F1-lånet indenom. Bidragssatserne er lavere på F5-lånet, og så skal man kun betale kursskæring ved refinansiering hvert femte år.

Samtidig er F1-lånet som det eneste flekslån ramt af, at Nationalbanken i marts hævede bankernes indlånsrente fra -0,75 til -0,6 pct. Det kunne med dags varsel aflæses i F1-renterne.

Ved den seneste auktion oplevede F-lånerne det største rentehop i 10 år, da renten steg 0,3 pct. point. Renten er dog stadig negativ.

De negative renter betyder, at investorerne betaler for at låne boligejerne penge. Selv om det har stået på i flere år nu, vækker det stadig undren i realkreditinstitutterne.

»Det er den omvendte verden,« konstaterer boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

»Vi har efterhånden vænnet os til de negative renter, men når man tænker over det, er det stadig svært at forstå, at der findes investorer, der med fuldt overlæg køber en obligation, de ved, de vil tabe penge på, hvis de beholder den til udløb,« siger boligøkonomen.

Der er ingen problemer med at komme af med fleksobligationerne. Ved flere auktioner er der set 4-5 bud for hver obligation, der blev sat på auktion.