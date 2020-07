Negative renter har bidt sig fast: Hver fjerde får penge retur for at låne

Lån med fast rente bliver mere og mere dominerende, men der er stadig mange kunder til flekslånene.

Næsten hver fjerde realkreditlån har negativ rente, viser en opgørelse fra Totalkredit. Det svarer til et udlån på ca. 800 mia. kr.

De negative renter er ikke et hurtigt forbigående fænomen. Langt de fleste flekslånere vælger rentesikkerhed i længere tid. Det mest populære flekslån er nu F5, men der også mange F3-lånere.

Disse boligejere er altså sikre på at få penge retur for at låne flere år frem i tiden. Der vil også være nogen, der kan have et 10-årigt flekslån med negativ rente. Den 10-årige fleksrente har nemlig været nede under 0 i en kort periode.

Ifølge privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer er antallet dog svagt faldende. Det skyldes, at interessen for lån med fast rente er steget markant.

Finans Danmark har netop offentliggjort nye tal, der viser, at hele 72 pct. af bruttoudlånet i 2. kvartal var med fast rente. Resten var rentetilpasningslån. Ca. halvdelen af alle realkreditlån er med fast rente. I 2012 var kun 31 pct. lån med fast rente.

Men interessen for rentetilpasningslån er intakt, understreger seniorøkonom i Realkredit Danmark Sofie Heerup Friis.

Selvom det fastforrentede lån stadig er det fortrukne, er andelen af lån med variabel rente blevet en anelse større i årets to første kvartaler målt på bruttoudlån.

»I første kvartal var 23 pct. af bruttoudlånet lån med variabel rente. Sidste år var tallet under 15 pct.,« konstaterer Sofie Heerup Friis.

Perioden med negative renter er langt fra slut, mener Brian Friis Helmer.

»Den udvikling vil formentlig fortsætte i den kommende tid om end i langsomt tempo. Negative renter er kommet for at blive her i en lang periode, men andelen og omfanget vil falde svagt,« siger Brian Friis Helmer.

Fremadrettet er der ikke noget, der tilsiger, at de helt korte renter kommer til at stige foreløbig. Den lempelige pengepolitik fra den europæiske centralbank (ECB) er med til at holde de danske boligrenter i ekstremt kort snor.

Der er ingen problemer med at få solgt fleksobligationerne, selvom investorerne reelt taber på at købe dem. Der er typisk tre-fem bydere for hver obligation, der er til salg. Samtidig har realkreditinstitutterne spredt auktionerne over flekslån ud over flere kvartaler.

Det betyder, at salgspresset sidst på året er faldet dramatisk, og dermed er der blevet bedre balance mellem udbud og efterspørgsel.

Selvom renten er negativ, er der stort set ingen, der får penge tilbage. Det skyldes, at bidraget er langt højere end renten, så der modregnes i bidraget På den måde kommer der altså penge retur.

I flere institutter har man ved visse låntyper valgt at føre den negative rente tilbage i form af et ekstraordinært afdrag. Det betyder, at selv boligejere med afdragsfrihed, får nedbragt lånet hvert eneste år.

F-kort-lånet, der også kendes som KortRente og FlexKort, har definitivt overtaget tronen som det mest populære lån med variabel rente, oplyser Brian Friis Helmer.