Danske Bank tester en ny betalingsløsning, hvor man kan lave indkøb i butikker med personlige ejendele frem for med dankortet.

Det skal være muligt at betale for sine varer ved at svinge armbåndsur eller nøglering over dankortterminalen. Det mener Danske Bank, og derfor er banken netop gået i gang med at teste en ny betalingsløsning kaldet Fastpay.

Den nye betalingsløsning skal gøre det lettere at betale for varer i butikken og består af en chip med indbygget antenne, der kan placeres i kundernes nøglering eller armbåndsur.



»Kontaktløse kortbetalinger er blevet en stor succes i løbet af meget kort tid. Når man betaler med Fastpay, foregår det på præcis samme enkle måde, som når vi betaler med et kontaktløst kort. Her er det bare den genstand, man opbevarer sin Fastpay-chip i, man holder hen til terminalen,« siger Morten Schwaner, der er chef for kort- og mobilbetalinger i Danske Bank.

Det er ikke første gang, Danske Bank udvikler en betalingsløsning, der skal befri kunderne fra at rende rundt med pung og kort i hverdagen. Tilbage i 2013 introducerede banken betalingsappen Mobilepay, hvor man kan overføre penge til hinanden med et enkelt swipe.

Men det nye er, at den almindelige dansker snart kan betale sine varer ved at svinge personlige genstande over dankortterminalen.

»Vi tror på, at de såkaldte wearables, hvor man eksempelvis kan betale med sit ur eller et smykke med indbygget betalingschip, vil vinde frem som en af fremtidens betalingsmåder. Så behøver man ikke længere at investere i et særligt ur eller lignende for at kunne betale kontaktløst uden brug af kort,« siger Morten Schwaner.

Testperioden for Fastpay begynder i denne måned i både Danmark, Norge og Sverige.

»Vi har endnu ikke sat dato på, hvornår Fastpay bliver tilgængelig for alle vores kunder. Planen er, at vi hurtigst muligt, vil tilpasse den endelige Fastpay-løsning, så den bliver tilgængelig for alle kunder,« siger Morten Schwaner.