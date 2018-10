Lækket dokument: Sådan vil kriseramt socialt medie vende udviklingen

Der blev begået fejl i forbindelse med Snapchats nye design, erkender administrerende direktør nu.

Gå efter de voksne, ikke børn eller teenagere. Og sats på markeder udenfor USA.

Det er nogle af elementerne i planen for, hvordan det sociale medie Snapchat vil vende den seneste tids negative udvikling.

Det fremgår i et internt dokument, der er blevet lækket til det amerikanske medie Cheddar.

I dokumentet redegør Snapchats administrerende direktør, Evan Spiegel, for, hvordan han vil få brugerne tilbage til Snapchat:

I kernemarkeder som USA, Storbritannien og Frankrig skal væksten komme fra ældre brugere, der har højere indtægter, skriver han i dokumentet.

»Mange ældre brugere ser i dag Snapchat som spild af tid i stedet for en hurtig måde at kommunikere på. Ved at ændre designet på vores produkt og forbedre vores markedsføring og kommunikation, kan de brugere bedre forstå vores værdi,« skriver han ifølge TechChrunch, som har nærlæst dokumentet.

Herudover skal Snapchat afsøge nye markeder uden for USA, og så skal selskabet bl.a. fokusere på at hjælpe brugere med at finde "bedste venner" ved at »tænke over nye måder at hjælpe folk med at finde de venner, de bekymrer sig mest om.«

Udmeldingen kommer, efter Snapchat i foråret gennemgik et større redesign i håb om, at brugerne ville interagere mere med reklamerne på det sociale medie.

Men omlægningen af Snapchats design gav bagslag og blev mødt med kraftig kritik af brugerne. Bl.a. har den amerikanske kendis Kylie Jenner erklæret Snapchat for »dødt,« efter at det nye design så dagens lys. Det har skabt både et økonomisk tab og tab af brugere for det sociale medie.

I dokumentet erkender Spiegel, at der blev begået fej i processen med det nye design.

»Den største fejl, vi begik, var, at gå på kompromis med vores kerneprodukt - nemlig at være den hurtigste måde at kommunikere på,« lyder det fra Spiegel.

Samtidig erkender han, at man skyndte sig så meget med det nye design, at man ikke testede det færdigt, før det trådte i kraft. Det var en fejl, skriver han.

Det fulde dokument kan læses hos Cheddar.