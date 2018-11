Microsoft-direktør: Techvirksomheder bør behandle privatliv som en menneskeret

Både Apples Tim Cook og Microsofts Satya Nadella roser Europas GDPR-lovgivning.

Privatliv bør ses som en menneskeret.

Det mener Microsoft-direktøren Satya Nadella, fortalte han på en konference i London torsdag, hvor han samtidig opfordrede teknologivirksomheder til at beskytte brugerne mod »cyberstrusler.«

Det skriver CNBC.

Teknologibranchen skal i samarbejde med forskellige regeringer overveje de utilsigtede konsekvenser af, at alle virksomheder bliver digitale virksomheder, sagde han. Her fremhævede han tre hovedhensyn: privatlivets fred, cybersikkerhed og etik om kunstig intelligens.

»Vi bliver alle sammen nødt til at tænke på de digitale oplevelser, vi har, for virkelig at behandle privatliv som en menneskeret,« sagde Nadella.

Han roste samtidig Europas nye databeskyttelsesforordning (GDPR), der har fastlagt strengere privatlivsnormer for virksomheder i EU:

»GDPR-lovgivningen er en god start. Vi skal se det som en standart for, hvordan folk bliver nødt til at tænke over privathedslovgivning over hele verden.«

Ikke blot Nadella har italesat problematikken. Apples direktør Tim Cook udtalte også sin støtte til loven for nyligt - mens han samtidig opfordrede USA til at indføre lignende lovgivning.

»Det er tid til, at resten af verden - mit eget land inklusiv - følger jeres eksempel,« sagde han i en tale i Bruxelles i slutningen af oktober.

Ifølge Microsoft-direktøren er almindelige borgere og små virksomheder mest udsatte overfor cybertrusler.

»Vi bliver nødt til at bruge vores kollektive magt til at beskytte de mest udsatte i befolkningen. Det kan vi ikke gøre i industrien alene - vi har også brug for, at nationalstaterne er en del af det,« sagde han på koneferencen torsdag.