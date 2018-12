Kina advarer Canada om »alvorlige konsekvenser« efter anholdelse af Huawei-chef

Kina opfordrer kraftigt Canada til at løslade finansdirektøren med det samme.

»Lovløst«, »hensynsløst« og »ekstremt ondskabsfuldt«.

Sådan beskrives Canadas tilbageholdelse af Huaweis finansdirektør, Wanzhou Meng, af det kinesiske udenrigsministerium, der nu har indkaldt den canadiske ambassadør til et møde omkring anholdelsen.

Det skriver CNN.

Viceministeren for det kinesiske udenrigministerium, Le Yucheng, udtaler ifølge mediet i en erklæring, at anholdelsen »på det alvorligste krænkede den kinesiske statsborgers lovmæssige rettigheder og interesser«.

Erklæringen, der blev offentliggjort lørdag, opfordrer desuden kraftigt Canada til at løslade finansdirektøren med det samme.

»Ellers vil det uden tvivl få alvorlige konsekvenser, og den canadiske side skal bære det fulde ansvar for det,« udtaler viceministeren i meddelelsen.

Wanzhou Meng, der er datter af Huaweis grundlægger, blev anholdt af Canada den 1. december mistænkt for at hjælpe techgiganten med at omgå USA's sanktioner over for Iran.

USA beskylder ifølge den canadiske anklager bl.a. techgiganten for at have anvendt datterselskabet Skycomm til at handle ulovligt med Iran. Wanzhou Meng beskyldes for at have skjult foretagendet, hvilket angiveligt har fået flere banker til at gennemføre transaktioner, som strider mod sanktionerne, skriver Bloomberg News.