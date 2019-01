En af verdens største elektronikmesser afholdes i denne uge i Las Vegas i USA. Her er eksperternes bud på fremtidens gadgets og teknologier.

Bagage, der følger efter dig uden, at du behøver at røre en finger, undervandsdroner og søvnmasker, der kan give dig mere energi.



Det er blot nogle af de teknologiske løsninger, som vi ifølge flere eksperter kan glæde os til at opleve i 2019. Tirsdag og tre dage frem løfter techgiganter og spirerende virksomheder verden over sløret for fremtidens teknologi.

Det sker på en af verdens største elektronikmesser Consumer Electronics Show, som traditionen tro afholdes i Las Vegas i USA.

På CES-messen fremviser virksomheder hvert år den nyeste trends inden for alt fra opvaskemaskiner, computere og elektriske cykler til et hav af forskellige større eller mindre teknologiske opfindelser.

Og allerede nu har flere afsløret, hvilke tendenser og gadgets der kommer til at præge messen.

Forrige år var det særligt droner og stemmestyrede løsninger, som gjorde sig bemærket, og den tendens ser ifølge flere eksperter ud til at fortsætte.

Meget tyder nemlig på, at specielt droner igen i år vil vinde frem og fylde meget blandt udstillerne. Ifølge det amerikanske erhvervsmedie Forbes vil fremtidens droner dog være mere varrierede og stilrene end dem, vi kender i dag. Bl.a. kan man som forbruger se frem til undervandsdroner, der giver mulighed for at filme under havets overflade.

Men også robotterne forventes endnu en gang at fylde meget på den fremtidsbaserede messe.

Ifølge Forbes vil der i år være 27 pct. flere robotudstillere sammenlignet med året forinden. De nye robotter vil bl.a. være i stand til at hente en øl til os, gøre vores toiletter rene eller klare opvasken, og på den måde kan de gøre hverdagen lettere for forbrugeren eller klare hverdagsopgaver for personer, som ikke selv er i stand til det.

Udover den nyeste teknologi indenfor elektronik, computere og tv-skærme præsenterer også mindre virksomheder hvert år større eller mindre gadgets. Allerede nu har techfirmaet Dreamlight afsløret en ny søvnmaske.

Ved hjælp af lys, lyde og genetik kan masken eftersigende få brugeren til at falde hurtigere i søvn samtidig med, at man vågner op med mere energi.