Med en ny alarm kommer selvbetjening ind i tøjbutikkerne.

Iværksætter-kvartetten bag Zliide arbejder på at digitalisere din shoppingtur.



Med en ny alarmbrik, der ændrer den nuværende tyverialarm, bliver betaling i tøjbutikker selvbetjent, og butikken får adgang til kunders data om købsadfærd.

Indtil videre har Zliide rejst et tocifret millionbeløb fra forskellige investorer, bl.a. forretningsmanden Jesper Høilund fra Prime Cargo, serie-iværksætteren Martin Mikaelsen og PreSeed Ventures.

Målet er at få alarmbrikken ud i 15-20 butikker i løbet af 2019.

Zliide Stiftet af Morten Møgelmose, Viktor Pedersen, Casper Schrøder og Nikolai Lindholm i 2016

Aarhus-baseret

Alarm-teknologi der kombinerer fysisk shopping med online-oplevelsen

Har investorer som Jesper Høilund, Martin Mikaelsen, PreSeed Ventures, Nordic Eye og SEED Capital i ryggen

Samarbejder bl.a. med Microsoft og Streetammo

»Oplevelser er blevet alfa omega i modebranchen, og vores mål er at skabe et univers for shopping, hvor butikkernes univers smelter sammen med en online-oplevelse. Det er absolut nødvendigt, hvis de vil skabe relevans for fremtidens forbruger,« siger medstifter og direktør i Zliide, Morten Møgelmose, i en pressemeddelelse.

Kort sagt har Zliide udviklet et betalings- og datasystem, der ændrer butikkernes eksisterende tyverialarmer på tøjet til intelligente alarmbrikker. De nye alarmer gør betalingen 100 pct. selvbetjent, mens butikkerne får adgang til data om kundernes adfærd, så de kan skabe bedre og personaliserede shopping-oplevelser.

Detailhandlen ser lyst på den nye alarmbrik, der har haft et pilotforløb i tøjbutikken Message i København.

»Dét at kundernes aktivitet ved produkterne opsamles og analyseres, giver os en unik viden om vores kunder og produktsortiment. Personlig og relevant kommunikation er vigtigt for at skabe gode relationer til vores kunder,« udtaler adm. direktør i Message Carsten Lauritsen i pressemeddelelsen.

I prøveperioden hos Message stod Zliide i perioder for 30 pct. af transaktionerne.

Også tøjbranchen ser positivt på det nye alarmsystem.

»Set på branche-niveau er Zliides teknologi virkelig interessant. Udnyttelsen af smartphone-teknologi og adgangen til data giver de fysiske butikker hidtil usete muligheder for at skabe den personlige oplevelse og kontakten med kunderne, der bliver én af de helt store trends for fremtiden i retail,« siger direktør i Dansk Erhverv Wear Nikolai Klausen.