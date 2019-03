Boeing har en meget dårlig måned.

Det går dårligt.

To dødelige flystyrt på fem måneder har kostet flyfabrikanten Boeing dyrt. Ikke nok med, at dets flåde af 737 Max-fly har fået forbud mod at flyve, og at virksomheden nu skal undersøges af myndighederne i USA, så har ulykkerne også ramt virksomheden hårdt på pengepungen.

Ifølge det amerikanske medie CNN, så er Boeing-aktierne nede med 18 pct. i denne måned, mens selskabet har mistet mere end 40 mia. dollars (ca. 265 mia. kr.) i markedsværdi siden det seneste flystyrt i Etiopien, der kostede 157 mennesker livet.

Administrerende direktør, Dennis Muilenburg sagde i en officiel udtalelse denne uge, at sikkerheden er en stor bekymring for Boeing:

»Sikring af sikker og pålidelig rejse på vores fly er en vigtig værdi og et absolut løfte til alle. (...) De tragiske tab af Ethiopian Airlines Flight 302 and Lion Air Flight 610 påvirker os allesammen - og det forener mennesker og nationer i fælles sorg for alle dem, der har mistet,« siger Muilenburg.

Flystyrtene i Etiopien og Indonesien har fået lande og flyselskaber verden over til at stoppe flyvninger med 737 Max-modellen.

Nogle rapporter har antydet, at begge styrt kunne spores til en software-fejl i forhold til kommunikation med piloterne. Desuden har den amerikanske flymyndighed Federal Aviation Administration sagt, at der en fejl, og at pilotuddannelsen skal opdateres.

Det er stadig uklart, hvornår 737 Max-flyet kommer til at flyve igen.