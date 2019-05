Facebook-medstifter angriber Mark Zuckerberg: »Split selskabet op nu«

Mark Zuckerberg er blevet uhyggeligt magtfuld, for han bestemmer alt og kontrollerer de største kommunikationsplatforme i verden. Derfor er vi nødt til at splitte Facebook op i mindre dele, advarer en af Facebooks stiftere.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Et teleselskab, der havde monopol på det meste af vores telefoni over hele kloden, ville hurtigt komme i myndighedernes søgelys. Og på samme måde er det strengt nødvendigt, at Facebook-koncernen splittes op i mindre bidder, for eksempel ved at fjerne Instagram og WhatsApp fra Facebook.

Det mener Chris Hughes, der var med til at skabe Facebook sammen med Mark Zuckerberg på et kollegieværelse på Harvard i 2004, og som var med de første fem år hos Facebook. I et langt indlæg hos New York Times forklarer han, hvorfor Facebook er blevet en skræmmende størrelse, som myndighederne er nødt til at gøre noget ved.

Først og fremmest er problemet, at Mark Zuckerberg er blevet ekstremt magtfuld. Gennem særlige aktieklasser kontrollerer han nemlig 60 pct. af stemmerne i Facebooks ejerkreds, og Facebooks bestyrelse har derfor ikke reel indflydelse.

Og dermed har Mark Zuckerberg absolut kontrol over de tre største globale, digitale platforme i dag: Facebook, Instagram og WhatsApp.

»Mark kan ene mand beslutte, hvordan Facebooks algoritmer skal indstilles og dermed hvad folk ser i deres newsfeed, hvilken indstilling for privatliv, de kan bruge, og selv hvilke beskeder, der bliver leveret,« skriver Chris Hughes, der i samme åndedrag kalder Mark Zuckerberg for en god og rar person.

Men allerede tidligt havde Mark Zuckerberg en klar strategi om at vinde hele markedet for enhver pris. Konkurrenter blev opkøbt – som det skete med Instagram og WhatsApp – eller kvast. Og fordi Facebook med tiden blev så dominerende, blev det muligt at spænde ben for konkurrenter, for eksempel ved at kopiere alle de populære funktioner hos Snapchat.

Udover at bryde Facebook op i tre dele er der også brug for langt mere indgriben fra myndighederne generelt, mener Chris Hughes. Det skal for eksempel være myndighederne, der beslutter, hvor grænsen for ytringsfrihed skal gå på sociale medier, ikke Mark Zuckerberg.

En del af problemet ligger hos folkene omkring Mark Zuckerberg, som Chris Hughes selv, erkender han. De mulige problemer med en platform som Facebooks skulle de have tænkt over langt tidligere.

Imens ville Mark Zuckerberg have vækst for enhver pris.

»Jeg er vred over, at hans fokus på vækst førte ham til at ofre sikkerhed og ordentlighed fremfor kliks,« skriver Chris Hughes.

Nu ligger al magten hos én person, der blot er et menneske. Og den bøde på fem milliarder dollars, Facebook forventes at få fra det amerikanske datatilsyn, er kun et lille rap over fingrene. Værdien af Facebook steg med det seksdobbelte, da bødens størrelse blev kendt. Der skal mere til, argumenterer Facebook-stifteren.