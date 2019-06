Energiselskaber står på spring til guldhøst på 5G-mobilnettet – radaren er åben for opkøb

Energiselskaberne øjner en solid indtjening på fibernettet, når 5G-bølgen rammer Danmark. Men sektoren afviser heller ikke selv at gå i kamp mod teleselskaberne på 5G-nettet.

Når næste generation af mobilnettet ruller ind over Danmark de kommende år, står de andelsejede energiselskaber klar til at høste gevinster på deres fibernet, som teleselskaberne skal bruge som en slags skelet til at bygge 5G-nettet på.

5G i Danmark TDC vil anlægge et landsdækkende 5G-netværk i Danmark ved udgangen af 2020.

Det bliver dog et 5G-netværk, som kommer til at køre på 700 mHz-frenkvensen. Det betyder, at netværket vil få samme dækning som det nuværende 4G, men at hastigheden og kapaciteten er langt fra det, mange forbinder med 5G.

Almindelige forbrugere vil derfor kun opleve en mindre forskel fra 4G.

Hvis 5G-nettet derimod skal trække de høje gigabit-hastigheder, skal mobilmasterne køre på langt højere frekvenser. Men det vil gå ud over dækningen, og derfor vil teleselskaberne være nødsaget til at bygge langt flere master.

En forudsætning for 5G-nettet er, at fiberkablerne i jorden forbinder masterne. Fibernettet skal være en slags skelet, som 5G-masterne står på.

TDC ejer selv meget rå fiber. Men energiselskabernes fibernet er langt mere fintmasket i landområderne, og derfor kan TDC blive nødt til at leje sig ind på energiselskabernes fiberkabler for at sikre dækningen.

Men flere energiselskaber overvejer at gå skridtet videre og selv konkurrere mod teleselskaberne på 5G-nettet.

»5G er både en strategisk mulighed og en potentiel trussel for fibernettet. Spørgsmålet er, om vi selv skal gå ind som en 5G-operatør for at eliminere truslen? Det er helt klart noget, vi har på radaren, men vi har ikke taget en beslutning endnu,« siger Niels Duedahl, topchef i energiselskabet SE.

Spekulationen går på, om man skal sætte sig på flere led i værdikæden på 5G ved at købe et teleselskab, der ejer mobilinfrastruktur.

Ifølge Finans’ oplysninger undersøgte SE et køb af Telia Danmark i fjor. SE fik lavet due diligence på Telia, men handlen blev ikke til noget. Telia har ellers flere gange luftet tanker om at sælge den danske forretning, fordi Telia ikke tjener penge i Danmark.

Niels Duedahl har før købt landsdækkende tv-udbydere som Stofa og Boxer. Men han kan ikke være konkret på overvejelserne om køb af hverken Telia eller en anden mobiloperatør:

»Jeg kan se muligheder i strategiske samarbejder eller yderligere konsolidering i markedet. Men vi har ingen konkrete planer,« siger han.

Fibernettet De andelsejede energiselskaber har siden 2005 investeret ca. 17 mia. kr. i fibernet.

I dag dækker de mellem 60 og 90 pct. af deres andelshavere med fibernet, der sender lynhurtigt bredbånd ind i virksomheder og private hjem.

Fibernettet har i årenes løb kostet energiselskaberne et samlet underskud på over 3 mia. kr. Dertil kommer flere nedskrivninger af værdien.

I 2018 begyndte flere energiselskaber dog at lave pæne overskud på fibernettet, efter at kundetallet er eksploderet de seneste par år.

Formand for energiselskabernes fiberudvalg, Lars Peter Christiansen, afviser heller ikke, at sektoren kan blive en aktiv 5G-operatør.

»Det er helt klart en mulighed, men energiselskaberne er lokalt forankret, og derfor er det mest nærliggende at anlægge 5G-master i lokalområdet,« siger han.

Jeg kan se muligheder i strategiske samarbejder eller yderligere konsolidering i markedet. Niels Duedahl, adm. direktør i SE

Risikoen for energiselskaberne er, at 5G kan hive kunder fra fibernettet, fordi 5G-nettets ekstremt høje hastigheder kan konkurrere med fibernettet som bredbånd til privathjem i visse områder.

»Det vil være et stort skridt for energiselskaberne at blive mobiloperatør. Men det er ikke utænkeligt – evt. i en konstellation, hvor flere selskaber går sammen om et ejerskab,« siger Torben Rune, teleekspert og partner i Netplan.