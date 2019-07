Kapitalfonden L Catterton har ejet Steelseries siden 2012 og har været klar til at skyde firmaet afsted i et stykke tid. Nu får gamingselskabet igen danske ejere.

Den danske producent af gamingheadsets Steelseries har fået nye ejere, efter at danske Axcel her til aften meddeler, at man har købt en stor ejerandel i selskabet fra den amerikanske kapitalfond L Catterton.

Steelseries I 2001 stiftede Jacob Wolff-Petersen Steelseries med visionen om at udvikle professionelt udstyr til gamere.

Steelseries' hovedforretning er gamingheadsets, mens selskabet sælger også andet gamingudstyr som speciallavede computermus og tastaturer.

I september 2012 solgte Jacob Wolff-Petersen 70 pct. af Steelseries til kapitalfonden L Catterton for 300 mio. kr. Han beholdt selv de sidste 30 pct., som han stadig ejer i dag.

Steelseries har været udfordret af større underskud og deraf manglende likvider, hvilket betød, at Jacob Wolff-Petersen og L Catterton måtte skyde yderligere en hvart milliard kroner i selskabet i 2016.

I 2018 omsatte Steelseries for over 1 mia. kr. - en vækst på over 35 pct. i forhold til 2017. Indtjeningen (Ebitda) landede om ca. 140 mio. kr.

Stifter Jacob Wolff-Petersen og selskabets ledelse har også forpligtet sig til at investere i selskabet sammen med Axcel, men parterne har aftalt ikke at afsløre de nærmere detaljer i transaktionen, skriver de i en pressemeddelelse.

»Jeg er meget stolt af vores vækst, der er drevet af utrættelig innovation, inspirerende design og en stærk dedikation til e-sport. Vi er godt positioneret til yderligere vækst i kraft af vores loyale fans. Vi har opbygget det bedste team i branchen og vi ser frem til vores nye partnerskab med Axcel,« siger adm. direktør i Steelseries Ehtisham Rabbani i meddelelsen.

»Steelseries er en spændende investeringsmulighed for Axcel. Vi kan bidrage med vores erfaring inden for forbruger- og teknologisektorerne og udvikle selskabet sammen med den exceptionelt talentfulde ledelse,« siger partner i Axcel, Christian Bamberger Bro.

Handlen afventer nu konkurrencemyndighedernes godkendelse.