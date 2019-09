Danske virksomheder lurepasser på 5G: »Det er stadig kejserens nye klæder i erhvervslivet«

Selvom hypen om 5G er stor, er virksomhederne afventende på fremtidens mobilnet. Behovet er ikke akut, lyder det fra bl.a. Energistyrelsen og Dansk Industri.

Mens teleselskaberne planlægger milliardinvesteringer i 5G-mobilnetværket, lurepasser mange danske virksomheder på det hypede 5G-net, som allerede bliver åbnet i Danmark næste år.

Virksomhederne har ganske enkelt svært ved at se en aktuel businesscase, som det nuværende 4G-netværk eller en wifi-løsning ikke kan løse.

»Derfor er virksomhederne meget afventende. Selv om alle snakker om 5G’s store potentiale, er det stadig kejserens nye klæder i erhvervslivet,« siger Michael Jensen, teleekspert og formand for Ingeniørforeningens Teleråd (IDA).

I den nationale 5G-handlingsplan erkender Energistyrelsen da også, at »vi endnu ikke har set den funktion eller applikation, der alene kan fungere på 5G«.

Modsat Sverige og Tyskland har vi ikke en stor bilindustri, som allerede er langt med 5G. Michael Jensen, formand for IDA Connect

Samme udlægning kommer fra Dansk Industri, som dog håber, at der pludselig bliver prikket hul på 5G-bylden.

»Lige nu oplever vi ikke, at mange virksomhederne har konkrete planer med 5G, fordi de ikke føler et akut behov. Men jeg tror, at vi vil se en ketchup-effekt, når de første virksomheder finder en case, hvor 5G enten bidrager med store effektiviseringer eller skaber nye forretningsområder,« siger Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri.

Kort om 5G 5G bliver den femte generation af mobilnetværket.

Fordelene er, at kapaciteten, hastigheden og responstiden er langt bedre end 4G-netværket.

Potentialet for hastigheden på 5G er over 30 gange hurtigere end det nuværende 4G.

TDC vil lancere et landsdækkende 5G-netværk i Danmark næste år, ligesom Telia og Telenor også tester 5G i Nordjylland lige nu.

Det første 5G-net vil dog blive en light-version, dels fordi det kommer til at køre på 700 mhz-frekvensen. Derfor vil hastigheden ikke adskille sig væsentligt fra 4G.

Først fra 2021 vil Danmark begynde at få et 5G-netværk, hvor kapaciteten er rigtig stor.

I Sverige og Tyskland er der allerede åbnet for 5G, og her har interessen fra de største virksomheder været så stor, at de selv har købt plads på frekvensbåndet for at få deres eget 5G-netværk.

Blandt de danske teleselskaber er der en bred enighed om, at milliardinvesteringerne i 5G skal være efterspørgselsdrevet.

Der vil formentlig gå tre-fem år, før efterspørgslen på 5G manifesterer sig blandt privatkunderne, bl.a. fordi forsvindende få mobiltelefoner kan modtage 5G-signalet i dag. Derfor bliver virksomhederne de vigtigste kunder på 5G-nettet - i hvert fald til en start.

»Der skal nok opstå behov for 5G blandt de danske virksomheder. Men modsat Sverige og Tyskland har vi ikke en stor bilindustri, som allerede er langt med 5G. Derfor hænger vi i bremsen i Danmark,« siger Michael Jensen.

Man skal huske, at 5G først rigtigt blev defineret for et år siden, så virksomhederne skal lige bearbejde, hvad det kan bidrage med i deres forretning. Lasse Pilgaard, finansdirektør i TDC

TDC har skudt gang i en milliardplan for 5G-udrulningen. Teleselskabet vil lancere et landsdækkende 5G-netværk i slutningen af næste år, og selve udrulningen begynder allerede i slutningen af i år.

Det første 5G-net vil ikke ændre mærkbart på hastigheden, men vil derimod kunne levere de stærkt stigende datamængder, som private og virksomheder forbruger.

»Vi kan se, at virksomhederne stille og roligt modner deres tænkning om 5G. Man skal huske, at 5G først rigtigt blev defineret for et år siden, så virksomhederne skal lige bearbejde, hvad det kan bidrage med i deres forretning. Så man skal være tålmodig. Men det afholder os ikke fra at have ambitionen om at være først med 5G i Danmark,« siger TDC’s finansdirektør Lasse Pilgaard.

Han fortæller, at TDC så småt er i dialog med store erhvervskunder om 5G på idébasis. Især i forhold til censorer bliver 5G interessant, mener Lasse Pilgaard.

»5G-teknologien vil mangedoble censorernes batteritid, og det åbner for mange muligheder. Om det så er censorer i jorden, der kan måle vandstanden på marken, eller om det er censorer i skraldespanden, som kan måle mængden af affald.«

De mest oplagte steder at bruge 5G er robotteknologi og internet of things-løsninger inden for landbruget, fremstillingsindustrien og transportsektoren.

Det kan f.eks. være, at flere robotter kan kommunikere med hinanden i et produktionsanlæg, eller at traktorer eller andre motorkøretøjer bliver selvkørende i kraft af 5G-nettets lynhurtige responstid.

I Kina har man endda brugt 5G til at teste en fjernoperation - i første omgang på et dyr. Det foregik ved, at operationen blev udført af en robot, som blev styret af en kirurg 50 km fra operationsstedet.

Vi vil være pionerer på 5G i Danmark. Fredrik Östbye, digital direktør i Grundfos

Mens mange danske virksomheder stadig er afventende på 5G-netværket, er enkelte af de allerstørste produktionsvirksomheder lidt længere i 5G-planerne.

Heriblandt er pumpekæmpen Grundfos, som har planer om at købe sig til et privat 5G-netværk, så selskabet ikke skal dele kapaciteten med andre.

»Vi vil være pionerer på 5G i Danmark, og vi ser store muligheder med 5G til vores robotter i produktionen, som vil kunne kommunikere bedre og automatisere flere processer. Det vil kræve et privat 5G-net, og det er vi i dialog med teleoperatørerne om,« siger Fredrik Östbye, digital direktør i Grundfos.

Han påpeger dog, at Grundfos heller ikke har taget en endelig beslutning om 5G endnu.