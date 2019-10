For den nette sum af 15.900 kr. kan du snart købe foldetelefonen Samsung Galaxy Fold i Danmark.

Klaptelefonen er efterhånden et oldtidslevn, men det er foldetelefonen altså ikke. Tværtimod.

Flere producenter præsenterede tidligere på året deres version af en sammenfoldelig telefon, og nu er Samsungs endelig på vej til Danmark, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Telefonen har været længe undervejs og udgivelsen har ikke været helt uden bump på vejen. Kort forinden den planlagte lancering gik anmeldereksemplarerne af foldetelefonen i stykker på stribe, og producenten så sig derfor nødsaget til at vente med at sætte teletonen til salg, indtil problemet var løst.

»For at sikre, at vi leverer den absolut bedste oplevelse til vores kunder, tog vi den nødvendige tid til at evaluere Galaxy Folds produktdesign, implementere forbedringer og udføre korrekte tests for ændringerne,« siger Claus Holm, director IM & country manager hos Samsung i Danmark, i meddelelsen.

Hvad er så det særlige ved en foldetelefon? Jo, skærmen kan, som navnet antyder, foldes helt, så telefonen kan lukkes som en bog. Du vælger altså selv, om du vil have en almindelig skærmstørrelse eller folde den ud til en dobbeltskærm, så din telefon bliver en form for minitablet.

Samsung Galaxy Fold, som telefonen hedder, kommer til at koste intet mindre end 15.900 kr. og er hermed en af de dyrere telefoner på det danske mobilmarked.

Den høje pris skyldes blandt andet, at Samsung ikke er klar til at masseproducere den teknisk komplicerede telefon, har Ben Stanton, senioranalytiker hos Canalys, tidligere fortalt Finans.

»Det store problem nu er produktionskapacitet. Ikke mindst på grund af hængslet, som er meget avanceret med over hundrede bevægelige dele. Så både Samsung og Huawei forventer at sælge alt, hvad de kan producere i år. Derfor kan de ligeså godt sætte prisen højt og tjene lidt penge på det. Der er rigmænd og berømte fodboldspillere nok til at få dem solgt,« siger han.

Også Huawei er nemlig kommet ud med sin nye foldetelefon, Huawei Mate X, men selvom flere producenter satser på foldetelefonen, skal vi ifølge Canalys ikke regne med at se et salgsboom. Virksomheden forventer nemlig, at der samlet set bliver solgt under to millioner foldbare telefoner i år.

»I 2019 vil de være meget sjældne, men i løbet af 2020 og 2021 vil prisen falde en del, og de bliver mere tilgængelige,« siger Ben Stanton.

Samsung Galaxy Fold bliver sat til salg i de danske butikker om to uger, nemlig d. 18. oktober, men den kan allerede nu prøves i udvalgte butikker rundt om i landet.