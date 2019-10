Overdrevet brug af ét ord i jobopslag vækker hånlatter på sociale medier

Landbrugsstyrelsen bruger ordet agil hele 25 gange i et nyt jobopslag. Det har ført til syrlige kommentarer udefra, men skyldes mest af alt en ny måde at arbejde med it-systemer.

Vrøvlesprog. Smølfesnak. Pseudoarbejde.

Et nyt stillingsopslag fra Landbrugsstyrelsen trækker en plovfure af kradse kommentarer efter sig på de sociale medier, hvor debattører som Henrik Qvortrup og Anne Sophia Hermansen har highlightet ét ord i teksten og opnået en masse ironiske svar i stil med ”Agilsnar?”

Hånlatteren skyldes ikke selve stillingen som coach for flere teams i Landbrugsstyrelsens it-enhed, men er møntet på arbejdspladsens behov for at betone særligt ét krav til kandidaten. Således optræder ordet ”agil” ikke mindre end 25 gange i teksten og bliver brugt til at beskrive metoden, organisationen, værktøjerne, transformationen og alskens andre ting.

»Der er en HR-juniorkonsulent, der burde skamme sig,« lyder det i kommentartrådene, hvor folk mest af alt morer sig over selv at jonglere med ordet agil på alle mulige og umulige måder.

Men på de sociale medier er der imidlertid også stribevis af it-fagfolk, som forsøger at forklare de uindviede, at agil rent faktisk er en teknisk term og ikke blot et andet udtryk for omstillingsparat og dynamisk.

Det samme understreger Landbrugsstyrelsens it-underdirektør, Franci Johansen, som ansøgerne til stillingen kan rette henvendelser til.

»Agil er et konkret metoderammeværk. Ordet fylder rigtig meget internt i styrelsen, fordi vi er midt i en transformation inden for vores it-udvikling. Derfor er det nok også sluppet lidt for mange gange igennem i vores jobbeskrivelse,« griner Franci Johansen.

Hun forklarer, at it-systemer førhen blev udviklet efter vandfaldsmodellen, hvor der så at sige flød en masse ufravigelige krav ned fra oven, hvilket ofte resulterede i uforudsete fejl og misforståelser i bunden.

Nu om dage stræber Landbrugsstyrelsen og mange andre organisationer med tråde ud til samfundet derfor efter et mere parallelt samarbejdsforløb med en løbende afprøvning af it-systemerne i udviklingsfasen.

Det lyder måske enkelt, men kræver en helt anden måde at planlægge og programmere, hvilket alt sammen opsummeres i begrebet agil.