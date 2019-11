Bestyrelsen for HP afviser at lade sig opkøbe af Xerox.

René Deichgræber, født i 1982, er it- og teknologireporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og San Francisco State University og er forelsket i sproget og de store fortællinger. Før René ankom til Jyllands-Posten i 2010 var han featureskribent for JydskeVestkysten og forfatter til flere bøger hos Gyldendal. Han nåede også – akkurat – at få sin svære byline i Nyhedsavisen, inden gratiskrigen sluttede og blev afløst af en kvalitetskrig. René har for længst svedt sig gennem det maratonløb, der nærmest er obligatorisk for mænd på vej mod de 40 år. Så nu koncentrerer han sig om alt det, livet virkelig handler om: Golf, mad, film og rejser. Nå, ja, og så familien selvfølgelig.

Silicon Valleys veteranselskab Hewlett-Packard - nu bare HP - har formået at bevare sin stolthed på trods af svigtende printersalg, faldende aktiekurs, chefudskiftninger og senest en nedlæggelse af op imod 9.000 stillinger.

Det må stå klart for enhver, efter at selskabets bestyrelse har afvist et købstilbud fra konkurrenten Xerox på 33,5 mia. dollars, hvilket ellers er hele 20 pct. over HP’s markedsværdi på dagen for tilbuddet.

»Vi har vurderet og overvejet jeres uopfordrede forslag fra den 5. november 2019 på et møde med vores finansielle og juridiske rådgivere og har enstemmigt konkluderet, at det kraftigt undervurderer HP og ikke er i vores aktionærers bedste interesse,« skriver bestyrelsen.

I det åbne svar tilkendegiver selskabet imidlertid, at der er et potentiale i at konsolidere printermarkedet, som især lider under, at forbrugerne har vænnet sig til at tilgå det meste på skærmen i den digitale tidsalder.