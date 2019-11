Han opfandt World Wide Web - nu vil han fikse det

Der er mange ting i vejen med internettet, hvis man spørger skaberen af World Wide Web, Tim Berners-Lee. Nu har han sat gang i en plan, der skal hjælpe med at opretholde ordnen.

I første version af denne artikel fremgik det, at Tim Berners-Lee har opfundet internettet. Det er ikke korrekt. Han skabte den del af internettet, vi i dag kender som World Wide Web. Finans beklager fejlen.

Tim Berners-Lee er manden, der skabte World Wide Web, og han mener, at det moderne internet er ødelagt. Derfor har han netop lanceret en ny plan, der ifølge ham selv skal fikse ’The World Wide Web’.

Det skriver CNBC.

Samme år som internettet fylder 30, laver Tim Berners-Lees velgørenhedsorganisation, The World Wide Web Foundation, en ny ”internetkontrakt”, der indeholder retningslinjer for virksomheder, regeringer og private brugere.

Kontrakten skal sikre, at alle har adgang til internettet, og at forbrugernes data og privatliv bliver respekteret. Internettet har nemlig ikke vist sig at være helt så nemt at holde ordentligt, som Tim Berners-Lee havde forventet.

»I lang tid, 20 år, troede jeg, at det eneste jeg skulle gøre var at holde det frit og åbent og så ville folk gøre vidunderlige ting,« forklarede han til CNBC.

Ifølge et blogindlæg på organisationens hjemmeside, mener Tim Berners-Lee, at der hovedsageligt er tre ting galt med det internet, vi har i dag.

Ondskabsfulde hensigter så som hacking, chikane og online kriminalitet. Systemdesigns, hvor brugerværdien ofres som ved annoncebaserede sider med clickbait og fake news. Utilsigtede negative konsekvenser

Tim Berners-Lee udviklede i 1989 den del af internettet, vi i dag kender som World Wide Web. Det skete, da han arbejdede for det europæiske center for forskning i partikelfysik, CERN. Efterfølgende grundlagde han The World Wide Web Consortium, som arbejder med udviklingen og kvaliteten af internettet.

Tim Berners-Lee valgte dengang ikke at patentere World Wide Web, men holdt fast i, at det skulle være gratis.