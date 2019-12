Milliarder på spil: Så tæt er vi på flyvende biler

Der bliver skudt milliarder af kroner i start-ups, som konkurrerer om at komme først med en ’flyvende bil’. Googles Larry Page er med i kapløbet – men foreløbigt uden meget held.

Mens Elon Musk mener, at et virvar af tunneler fremover skal løse problemet med trafikpropper i byerne, satser andre på at sende bilerne op i luften. Eller i hvert fald små, batteridrevne fartøjer, der kan flyve, og som ikke kræver meget træning at betjene.

Hvis den mission lykkes, vil det selvsagt revolutionere vores transport i byerne – og derfor bliver der nu postet milliarder i de mest lovende start-ups på området, med en forventning om en stor stigning til næste år. Det skriver Reuters, på basis af rapporten Emerging Technology Outlook, som selskabet Pitchbook står bag.

De tre mest kendte og lovende selskaber inden for kategorien ’flyvende biler’, som apparaterne lidt kækt er døbt, har i dag tilsammen rejst omkring 2,2 mia. kr. Det kommer til at stige kraftigt, lyder forudsigelsen, for selskaberne brænder penge af i et rask tempo – det er dyrt at udvikle en helt ny flytype – og har reelt ingen indtægter.

Hos tyske Lilium, der indtil videre har rejst knap 700 mio. kr. fra investorer, skal man i de næste par år rejse 3,4 mia. investorkroner for at nå i mål. Altså at udvikle et færdigt produkt og få solgt nok til at få balance i regnskabet.

Tyske Lilium kan nu flyve med op til 100 km i timen, viser selskabets seneste video fra oktober.

Tilsvarende står amerikanske Joby Aviation med et stort kapitalbehov i fremtiden. Her er Toyota en af de nuværende investorer og signalerer, at selskabet er klar med flere yen.

»Vi er nødt til at være i første række til de her muligheder. Hvis flyvende biler lykkedes, så vil Toyota være med til det,« siger Jim Adler, leder af Toyota AI Ventures, ifølge Reuters.

Det sidste selskab, der bliver fremhævet, er tyske Volocopter. Her er det også bilgiganter, der har fyldt kapital i projektet, nemlig Daimler-gruppen og kinesiske Geely, der blandt andet ejer Volvo.

Men flere andre bud er på vej, ikke mindst fra Google-stifter og Google-ejer Larry Page. Han har som et privat sideprojekt forsøgt at udvikle flere typer af flyvende biler i de to selskaber Kitty Hawk og Cora.

Det første forsøg blev vist frem i 2017, og ligesom hos Tesla kunne man betale et depositum for at komme først i køen, når maskinen var klar til at blive solgt. Men for mange tekniske problemer og et krav om, at den kun måtte flyves over vand, har tilsyneladende fået projektet til at droppe bestillingslisten, ifølge Forbes. Dem, som reserverede, har fået deres penge retur, og projektets fremtid er nu ukendt.

I stedet arbejder Kitty Hawk nu på mere flylignende projekter, et som er døbt Heaviside, og et andet, som var døbt Cora, men som skiftede navn til Wisk, og som holdt til i New Zealand. Wisk-projektet er nu tilsyneladende solgt videre til flygiganten Boeing.

Også Uber har gennem flere år forsøgt sig med at udvikle en flyvende bil, men har nu lukket projektet helt ned som en del af en sparerunde.

Udover de tekniske udfordringer, der involverer meget høje sikkerhedskrav og batterier, der ikke må være for tunge, er det store spørgsmål også, om myndighederne vil tillade flyvende biler i luftrummet over en storby. Ligesom pakkelevering via droner kan lovkrav til sikker flyvning nemlig hurtigt vise sig at blive den største forhindring for flyvende biler.

Uanset hvad skal investorerne nok poste milliarder af kroner i selskaberne på området, lyder vurderingen fra Pitchbook. Til gengæld vil de penge sandsynligvis gå fra andre startups, der også arbejder med nye typer af transport, konkluderer rapporten.